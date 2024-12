Entenda quais são as regras do sorteio do Mundial de Clubes de 2025

Os potes do sorteio do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 estão definidos. Nesta terça-feira, a entidade organizadora da competição divulgou as regras do sorteio, que será realizado nesta quinta-feira, em Miami, nos Estados Unidos, a partir das 15 horas (de Brasília).

A Fifa afirmou que o sorteio tem como princípio a garantia da competitividade, da diversidade geográfica e do equilíbrio do torneio, não só na fase de grupos, como no mata-mata. As 32 equipes que disputarão o torneio foram divididas em quatro potes, levando em conta as posições no ranking de cada confederação.

A competição será disputada nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho a 13 de julho. Os jogos serão disputados em 11 estádios, localizados em 12 sedes distintas.

O pote 1 traz os quatro europeus (Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e PSG) e os quatro sul-americanos com melhor posição de seus rankings (Flamengo, Fluminense, Palmeiras e River Plate). Enquanto o pote 2 é composto pelos oito times restantes da Uefa (Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e Salzburg).

Já o pote 3 reúne as duas equipes com melhor ranking da Ásia (AFC), da África (CAF) e das Américas Central, do Norte e Caribe (Concacaf), além das duas equipes sul-americanas restantes (Al Hilal, Ulsan, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Club León, Boca Juniors e Botafogo).

O pote 4 tem os dois times de cada uma dessas regiões (Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders), além do representante da Oceania (Auckland City) e do representante do país sede (Inter Miami).

Como irá funcionar o sorteio?

O sorteio terá algumas restrições. Nenhum grupo poderá ter mais de uma equipe da mesma confederação continental, com exceção da Uefa, que é representada por 12 equipes. Sendo assim, quatro dos oito grupos terão dois clubes europeus, de países diferentes e obrigatoriamente os quatro piores ranqueados.

Além disso, será aplicado um princípio de chaveamento a partir dos rankings das confederações para alocar os times do pote 1 (cabeças de chave) em seus respectivos grupos. Ainda, por motivos de tabela, os dois clubes dos Estados Unidos, Inter Miami e Seattle Sounders, serão automaticamente alocados na quarta posição dos grupos A e B, respectivamente.

Os times representantes do país sede irão fazer a abertura da competição. Inter Miami e Seattle Sounders estreiam no Estádio Hard Rock, em Miami, e no Lumen Field, em Seattle, respectivamente.

E no mata-mata?

A etapa eliminatória também tem algumas regras. Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense serão distribuídos em grupos de forma que não se enfrentem antes das semifinais, mesmo se terminarem em primeiro lugar em seus grupos.

Além disso, Flamengo e Palmeiras (1° e 2° da Conmebol) e Manchester City e Real Madrid (1° e 2° da Uefa) serão colocados em chaves opostas para que só possam se enfrentar na semifinal se tiverem sido líderes de seus respectivos grupos. O mesmo critério será usado com River Plate e Fluminense (3° e 4° da Conmebol) e Bayern de Munique e Paris Saint-Germain (3° e 4° da Uefa).

Confira todos os potes:

Pote 1: Manchester City (ING), Real Madrid (ESP), Bayern de Munique (ALE), Paris Saint-Germain (FRA), Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), River Plate (ARG) e Fluminense (BRA)

Pote 2: Chelsea (ING), Borussia Dortmund (ALE), Inter de Milão (ITA), Porto (POR), Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Juventus (ITA) e Salzburg (AUT)

Pote 3: Al Hilal (SAU), Ulsan HD (COR), Al Ahly (EGI), Wydad Casablanca (MAR), Monterrey (MEX), Club León (MEX), CA Boca Juniors (ARG) e Botafogo (BRA)

Pote 4: Urawa Red Diamonds (JAP), Al Ain (EAU), Espérance (TUN), Mamelodi Sundowns (RSA), Pachuca (MEX), Seattle Sounders (EUA), Auckland City (NZL) e Inter Miami (EUA)