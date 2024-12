Em má fase, Cruzeiro e Atlético-MG têm campanhas piores que o Atlético-GO nas últimas dez rodadas

Vivendo má fase no final da temporada, Cruzeiro e Atlético-MG têm campanhas piores que a do lanterna Atlético-GO nas últimas dez rodadas do Campeonato Brasileiro. A dupla mineira conquistou oito pontos no período, contra nove da equipe de Goiás.

Nas últimas dez rodadas, Cruzeiro e Atlético-MG têm campanhas idênticas, com uma vitória, cinco empates e quatro derrotas. O Atlético-GO, já rebaixado, conquistou duas vitórias, três empates e cinco derrotas no mesmo recorte.

O Cruzeiro não vence há três rodadas e tem apenas uma vitória nos últimos 11 jogos e duas vitórias no segundo turno do Campeonato Brasileiro. A equipe do treinador Fernando Diniz ocupa a 9ª posição, fora da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, com 49 pontos.

Já o Atlético-MG vem de 11 jogos sem vitórias em todas as competições e oito rodadas sem triunfar no Brasileirão. O Galo é o 13º colocado, com 44 tentos, e não tem mais chances de garantir vaga na Copa Libertadores de 2025.

Além disso, as duas equipes acabaram com vice-campeonatos nesse período. O Cruzeiro foi superado pelo Racing, da Argentina, por 3 a 1, na final da Copa Sul-Americana. Enquanto o Atlético-MG perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo, por 4 a 1 no agregado, e foi superado pelo Botafogo, por 3 a 1, na decisão da Copa Libertadores.

As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG visita o Vasco, às 19 horas (de Brasília), em São Januário. E o Cruzeiro recebe o Palmeiras, às 21h30, no Mineirão.