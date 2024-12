Criciúma x Flamengo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro

Após vencer o Internacional no último domingo, o Flamengo vai a Santa Catarina nesta quarta-feira para enfrentar o Criciúma. O duelo da 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro será disputado no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). A bola vai rolar a partir das 20h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Com o triunfo diante da melhor equipe do segundo turno do Brasileiro, o Flamengo assumiu a terceira posição na tabela, atrás apenas de Botafogo e Palmeiras. O time soma 66 pontos em 36 rodadas disputadas, com 61% de aproveitamento.

Fora da disputa do título e com a vaga na Libertadores assegurada, o Rubro-Negro irá com um time alternativo para esta partida. Além dos muitos desfalques por lesões, o técnico Filipe Luis não contará com Gerson e De La Cruz, suspensos pelo terceiro amarelo. Já o goleiro Rossi, o zagueiro Léo Pereira e o lateral Alex Sandro reclamaram de dores após o embate com o Colorado e serão poupados.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não serão relacionados para a viagem com dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente.#CRF ? Flamengo (@Flamengo) December 3, 2024

A situação do Criciúma é oposta. A equipe catarinense fará seu último duelo diante de sua torcida e precisa desesperadamente de uma vitória para continuar na luta contra o rebaixamento. Com 38 pontos, o Tigre aparece na 17ª posição na tabela e abre o Z4 do Brasileiro.

O time de Cláudio Tencati não depende só de si para se livrar da degola e ainda visitará o Bragantino, concorrente direto por uma vaga na elite, na última rodada.

Para a partida desta quarta, o Criciúma também tem desfalques. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton receberam o terceiro amarelo e vão cumprir suspensão. Com Wilker Ángel fora por lesão muscular, Tencati deve escalar Walisson Maia para formar a dupla de zaga com Tobias Figueiredo. No meio, Barreto deve substituir Newton.

FICHA TÉCNICA



CRICIÚMA X FLAMENGO

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)



Data: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Ronald, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Bolasie e Felipe Vizeu



Técnico: Cláudio Tencati

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Alcaraz e Michael; Matheus Gonçalves, Plata e Bruno Henrique



Técnico: Filipe Luís