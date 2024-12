Torcida do Palmeiras quer Murilo e Mayke como substitutos de Gómez e Marcos Rocha contra o Cruzeiro

O Palmeiras não poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-direito Marcos Rocha, ambos suspensos, para o duelo contra o Cruzeiro, que ocorre na próxima quarta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desta forma, a torcida palmeirense prefere que Murilo e Mayke sejam a dupla substituta na partida.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 64,52% dos torcedores acredita que Murilo e Mayke formariam a dupla ideal para o lugar de Gómez e Marcos Rocha, respectivamente. 27,96% entende que Murilo e Giay seriam a melhor escolha.

Por outro lado, 2,15% apoia que Abel Ferreira aposte em Naves e Mayke, enquanto os 5,38% restantes preferem que a escolha do técnico português seja Naves e Giay.

Torcida do Palmeiras quer Murilo e Mayke nos lugares de Gómez e Marcos Rocha, respectivamente, de acordo com enquete da Gazeta Esportiva. (Foto: Reprodução)

Gustavo Gómez e Marcos Rocha irão cumprir suspensão após receberem cartões na derrota por 3 a 1, diante do Botafogo, na última terça-feira.

O zagueiro recebeu o cartão amarelo praticamente no último lance do jogo ao fazer falta pouco antes da entrada da área, evitando o avanço do Botafogo. O paraguaio estava pendurado e, portanto, está suspenso.

Já o lateral-direito foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo depois de desentendimento na área com Igor Jesus. Ele acertou a mão no rosto do atacante botafoguense e foi advertido. Primeiro, o palmeirense recebeu apenas o amarelo, mas após revisão do VAR, o árbitro voltou atrás em sua decisão e aplicou o cartão vermelho.

Atual segundo colocado no Brasileirão, o Palmeiras soma 70 pontos, enquanto o Glorioso lidera com 73. Em caso de triunfo sobre o Cruzeiro, o Alviverde também chegaria aos 73 e precisaria torcer por uma derrota da equipe carioca, que encara o Internacional, também fora de casa. Nesta circunstância, o Verdão alcançaria a primeira posição por critérios de desempate (número de vitórias).

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).