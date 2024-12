Sevilla busca empate contra o Osasuna em casa pelo Campeonato Espanhol

O Sevilla empatou com o Osasuna por 1 a 1, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta segunda-feira, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. O gol dos visitantes foi marcado por Budimir e Lukebakio empatou.

Com o resultado, o Sevilla está na 11ª posição, com 19 pontos. Já o Osasuna subiu para a sétima colocação, com 23 pontos ganhos.

A equipe da casa retorna aos gramados nesta quinta-feira, contra o Olot, pela segunda rodada da Copa do Rei. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal d'Olot. No mesmo dia, o Osasuna encara o Ceuta. A partida será realizada no Estádio Alfonso Murube, às 15h.

O jogo

Aos 24 da segunda etapa, Budimir recebeu cruzamento de Areso e cabeceou para o fundo das redes, inaugurando o placar.

Três minutos depois, o Osasuna chegou ao empate. Niguez lançou em profundidade para Lukebakio, que driblou o goleiro e mandou para o gol.