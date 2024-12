Liverpool é o time com maior aproveitamento das principais ligas europeias na temporada

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool derrotou o Manchester City, neste domingo, por 2 a 0, pela 13ª rodada da competição, em Anfield. A equipe comandada pelo treinador Arne Slot tem o melhor aproveitamento entre os times das cinco principais ligas europeias na temporada.

Em 20 jogos disputados, o Liverpool tem 18 vitórias, um empate e uma derrota, com um aproveitamento de 91,7%. Segundo dados do Sofascore, nesse período, a equipe inglesa marcou 46 gols e sofreu apenas 12.

Além disso, foram 83 grandes chances criadas e 6,9 finalizações até balançar as redes. Por outro lado, o time sofre 17,4 finalizações até sofrer um gol ? são 11 jogos (55%) sem ser vazado.

? O Liverpool é o time das TOP 5 ligas europeias com o maior aproveitamento na temporada 24/25! A equipe é líder da Premier League e venceu todos os seus jogos na Champions League. ?? ? 20 jogos

? 18V - 1E - 1D (!)

? 91.7% aproveitamento (!)

? 46 gols (!)

? 12 gols... pic.twitter.com/RyYXLlL95Z ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 1, 2024

Com a vitória sobre o Manchester City, com gols de Cody Gakpo e Mohamed Salah, o Liverpool segue isolado na liderança do Campeonato Inglês, com 34 pontos, oito de vantagem sobre o vice-líder Arsenal. Já o Manchester City conheceu a quarta derrota seguida na competição e caiu para a 5ª colocação, com 23 tentos somados.

A equipe do técnico Arne Slot também está na liderança da Liga dos Campeões, com 100% de aproveitamento nas primeiras cinco rodadas da fase de liga.

O Liverpool volta a campo nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Newcastle, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, no St. James Park. Os donos da casa ocupam a 11ª posição, com 18 pontos somados.