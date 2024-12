Defesa do Palmeiras é problema para Abel Ferreira resolver em reta final

Do UOL, em São Paulo (SP)

Abel Ferreira tem dois problemas para resolver na defesa do Palmeiras para o jogo contra o Cruzeiro, na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão — com portões fechados.

O que aconteceu

Gustavo Gómez e Marcos Rocha cumprem suspensão e serão desfalques importantes no duelo. O defensor paraguaio levou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo, e o lateral direito foi expulso no confronto.

Vitor Reis e Murilo devem formar a dupla de zaga. Murilo sentiu dores na coxa no jogo contra o Bahia e ficou no banco contra o Botafogo, mas está treinando normalmente e deve começar jogando.

Mayke assumirá posição na direita. O lateral está 100% recuperado após lesão na panturrilha. Giay, outra opção, não atua desde o jogo contra o Fortaleza em outubro.

Derrota para o Botafogo trouxe nova marca negativa. O Palmeiras não sofria três gols no Allianz Parque desde abril de 2022, quando perdeu para o Ceará por 3 a 2.

Palmeiras não conseguiu manter "lema" de Abel em grande parte da temporada. A baliza a zero, mantra de Abel, pouco apareceu nos últimos dez jogos: apenas quatro vezes. Além disso, foram 12 gols sofridos, média superior a um por jogo.

Título brasileiro ainda é possível. O Palmeiras precisa torcer para o Botafogo não fazer quatro pontos nos dois jogos que restam no Brasileirão e vencer seus dois jogos. O Botafogo tem Inter (fora) e São Paulo (casa), e o Alviverde pega o Cruzeiro (fora) e o Fluminense (casa).