Corinthians: Reunião sobre impeachment de Augusto é suspensa após liminar

A reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Corinthians para votar o impeachment do presidente Augusto Melo foi suspensa após uma liminar da Justiça comum.

O que aconteceu

A liminar saiu no fim da tarde desta segunda-feira (2), quando os conselheiros estavam reunidos no Parque São Jorge. A segunda chamada seria às 19h (de Brasília).

Na sequência, a reunião no Parque São Jorge foi suspensa. Conselheiros deixaram o local após a decisão.

Torcedores comemoraram a suspensão do lado de fora da sede social do Corinthians.

A decisão é da relatora Clara Maria Araújo Xavier, da 8ª Câmara de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A Justiça considerou perigo de dano grave caso, caso a reunião extraordinária do Corinthians resultasse na destituição de Augusto Melo.

A relatora cita a existência de um parecer do Conselho de Ética e Disciplina do clube recomendando a suspensão do pedido de destituição do presidente.

A decisão liminar suspende a reunião extraordinária, mas não impede que uma nova reunião seja marcada futuramente caso o recurso seja desprovido.

A decisão também destaca que o Poder Judiciário pode analisar a validade formal das deliberações do Conselho, mas não pode substituir a decisão do órgão.

"[...]defiro o efeito suspensivo almejado para determinar o sobrestamento da reunião extraordinária convocada para esta data (02.12.2024), sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da cominação das penalidades previstas para a hipótese de desobediência", diz a relatora.

A situação de Augusto Melo

Os conselheiros do Corinthians iriam decidir nesta segunda se Augusto Melo deve ou não ser afastado da presidência do clube.

Caso Augusto Melo não seja afastado pelos conselheiros, ele terá de se preparar para um novo processo de destituição. O requerimento, desta vez enviado ao Conselho Deliberativo pelo Conselho de Orientação do Corinthians (Cori), já foi encaminhado para a Comissão de Ética.

Desta maneira, o novo processo, que também pode gerar o impeachment de Augusto Melo, está oficialmente aberto. Diferentemente do requerimento que seria votado nesta segunda, a solicitação do Cori não depende de investigação.