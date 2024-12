Corinthians entra com ação cautelar, obtém liminar e suspende bloqueios por 60 dias

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira que conseguiu a conquista de uma liminar favorável da Justiça para o pedido de ação cautelar que visa reorganizar as dívidas do clube. Com isso, as contas bancárias do Timão serão blindadas por 60 dias.

O trabalho foi desenvolvido pela Comissão criada pelo Conselho Deliberativo, composta por Fernando Perino, Felipe Ezabella, Herói Vicente, Leonardo Pantaleão, Marcelo Mandel, Julio Mandel e José Luiz Camargo Júnior, junto ao departamento jurídico do clube, liderado por Vinicius Cascone, e não teve nenhum custo ao Corinthians. O consultor Fred Luz tentou organizar a ação meses atrás com a contratação de um escritório do Rio de Janeiro, mas o Conselho optou pelo desenvolvimento de um grupo de advogados, o que evitou uma despesa elevada com a demanda.

O objetivo da ação é blindar as contas bancárias do clube. A aceitação da Justiça acarreta na suspensão das execuções de cobrança e de bloqueios de receita por 60 dias. O Corinthians utilizará o período para negociar com seus credores as dívidas do âmbito civil e trabalhista que têm vencimento em curto prazo, ou seja, que devem ser honradas em até, aproximadamente, quatro meses, e que hoje, somadas, representam cerca de R$ 200 milhões. Há, no processo, uma citação de pagamento a ser feito à Rede Social Media LTDA, empresa de Alex Cassundé, pivô do caso VaideBet.

De acordo com despacho do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Corinthians se comprometeu a apresentar o plano de pagamento dentro do prazo de 60 dias. Caso contrário, as execuções de cobrança serão retomadas, e o clube terá que arcar com novas medidas constritivas.

A Justiça ainda determinou o escritório Laspro Consultores LTDA como administrador judicial do processo. O grupo terá como principal função garantir a transparência e eficácia do processo.

Após o período de 60 dias e de todas as negociações feitas nele, o Corinthians deverá fazer um aditamento indicando o rumo que pretende tomar. Isso pode implicar em uma tentativa de Recuperação Judicial, ou de uma Recuperação Extrajudicial. Entretanto, não está descartado, também, a retomada das atividades normais.

Veja a nota oficial do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que obteve na data de hoje (02) uma medida liminar junto ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, que suspende as execuções e os bloqueios judiciais, pelo prazo de 60 dias.

A medida visa organizar o fluxo e a ordem de pagamentos dos credores, justamente para que todos possam receber, sem que ocorram bloqueios sucessivos nas contas bancárias do Clube.

Em até 60 dias deverá ser apresentado um plano de pagamentos, contemplando todos os credores.

O Corinthians reafirma o seu compromisso com o pagamento de todos os credores, bem como com a sua reorganização jurídico/financeira/administrativa, inclusive reorganizando o seu orçamento e o controle de gastos.

Na iniciativa o Clube conta com a atuação da Mubarak Advogados e Mandel Advocacia, bem como o apoio de Advogados membros do Conselho Deliberativo, das Diretorias de Negócios Jurídicos e Financeira, do Presidente da Diretoria e do Presidente do Conselho Deliberativo.