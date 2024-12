Botafogo marca festa do título da Libertadores na praia; veja detalhes

A festa do Botafogo, campeão da Libertadores 2024, será neste domingo (1), às 17h, no Mourisco Mar, na enseada de Botafogo, e deve se estender ao longo da praia.

O que aconteceu

O desembarque dos campeões no Brasil deve acontecer entre 14h e 15h, no aeroporto do Galeão.

Elenco e comissão vão se deslocar de ônibus até a praia de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

O Mourisco Mar, uma das sedes do clube, é o ponto de referência da festa, que deve se estender ao longo da praia.

O trajeto entre o Mourisco e a Praça Nicarágua será fechado a partir das 13h. O prefeito Eduardo Paes sugeriu que os torcedores cheguem ao local utilizando o metrô.

A recepção e celebração estão marcadas para às 17h.

HORA DE VESTIR O MANEQUINHO! ??



Família Botafogo, nosso encontro está marcado às 17h no Mourisco Mar, na Enseada de Botafogo, para recepcionar o elenco campeão da América! #TempoDeBotafogo pic.twitter.com/XaD0tzkovl -- Botafogo F.R. (@Botafogo) December 1, 2024

Veja a explicação de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro: