Segundo amistoso entre Brasil e Austrália acontece no CBUS Super Stadium

O CBUS Super Stadium, com capacidade para receber 27.794, será o local do segundo amistoso entre a Seleção Brasileira Feminina e a Austrália, marcado para este domingo, às 5h45 (de Brasília). De acordo com a Federação Australiana, os ingressos para a partida estão esgotados. Na última quinta-feira, a equipe brasileira venceu as Matildas por 3 a 1, diante de 47,5 mil espectadores no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Neste estádio, a Seleção Brasileira Feminina, sob o comando do técnico Arthur Elias, fará sua última partida de 2024. A delegação chegou a Gold Coast na sexta-feira (29) e, no sábado (30), realizou um treinamento no CBUS Super Stadium, onde teve a oportunidade de conhecer as instalações e o gramado do local.

A capacidade CBUS Super Stadium é dividida em Leste (8.996), Oeste (6.669), Norte (6.248) e Sul (5.881). Ele foi erguido com um custo de 160 milhões de dólares, equivalente a aproximadamente R$ 630 milhões. Sua construção teve início em 2006 e o estádio foi oficialmente inaugurado em 2008.

A arquitetura do CBUS Super Stadium foi projetada para refletir a beleza da região de Gold Coast. O estádio é revestido por tecido de fibra de vidro, valorizando os espaços abertos e a circulação natural do vento. As arquibancadas, nas cores azul e amarelo, fazem referência ao ambiente praiano da cidade, fazendo referência ao sol, ao surfe e à areia.

O CBUS Super Stadium é a casa do time de rugby Gold Coast Titans e um importante centro de eventos, recebendo competições de automobilismo, cerimônias locais, jogos de futebol e shows. Em setembro, o estádio foi palco do confronto entre a seleção australiana masculina e o Bahrein, pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, em 5 de março de 2025, o estádio receberá o show da banda de rock Green Day.