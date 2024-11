Luís Castro no Santos? Veja o que pensa Guilherme sobre o técnico português

O Santos espera contar com Luís Castro para a próxima temporada. A diretoria conversa com o técnico e espera por uma resposta. À Gazeta Esportiva, o atacante Guilherme falou sobre o tema. Ele afirmou que a diretoria não consultou o elenco.

"Ninguém da diretoria chegou a nos perguntar e acho que também nem deve. É algo que eles tem que resolver entre eles e achar o melhor para o Santos. Se viesse me perguntar, eu também não opinaria, até porque isso não faz parte daquilo que eu sou pago pra fazer. Eles tem que decidir", disse.

O treinador saiu do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro. O português teve uma passagem expressiva pelo Botafogo entre 2022 e 2023. Ele também já comandou Porto, Shakhtar Donetsk e Al-Duhail.

Nesta semana, o empresário de Luís Castro, Antônio Teixeira, conversou com a diretoria do Santos e conheceu as dependências do clube.

"Não o conheço (Luís Castro), não trabalhei com ele. A gente sabe que ele trabalhou no Al-Nassr e no Botafogo, mas não o conheço muito. A galera creio que fala bem dele, mas eu não conheço, então não sei. Se for ele o melhor paro o Santos, que seja ele. Se for um outro nome, torço para que Santos faça a melhor escolha", finalizou Guilherme.

O Peixe está sem técnico após a demissão de Fábio Carille. Mesmo com o acesso e título da Série B do Campeonato Brasileiro, ele sofria forte pressão por parte dos torcedores.

Em 2025, o Alvinegro Praiano irá disputar Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.