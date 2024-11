Final da Libertadores? No Racing, seguem festejos com título da Sula

Do UOL, em Buenos Aires (na Argentina)

Para o torcedor do Racing, pouco importa que neste sábado (30), em sua cidade, às 17h, acontecerá a final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo. Ele só quer saber de comemorar o título da Copa Sul-Americana, conquistado no último dia 23, sobre o Cruzeiro, em Assunção (PAR).

O UOL esteve na sede do clube nesta quinta-feira (28), em Villa del Parque, e conversou com funcionários e torcedores para entender qual era o sentimento deles diante de uma nova decisão continental. Por lá, há uma unanimidade de que a final brasileira não irá lhes prender a atenção.

Só falo se for sobre o Racing. Final da Libertadores não me interessa Juan Martín, torcedor do Racing que estava em Assunção

Todos ainda vivem os festejos do título que tiveram imagens marcantes, com um mar de pessoas comemorando no Obelisco, famoso ponto turístico argentino.

A verdade é que temos na cabeça somente a final que ganhamos e as partidas que vem ao Racing. Para o Racing, nada mais importa que o Racing. Não pensamos em outra coisa

Ariel Vargas, funcionário do clube

Briga pelo título argentino

A temporada do Racing ainda pode trazer mais alegrias aos seus torcedores. A equipe briga pelo título no Campeonato Argentino.

Atualmente, o time está na quarta colocação, com 40 pontos, cinco a menos que o líder Velez Sarsfield, mas com um jogo a menos.

Nós festejamos a Sul-Americana e temos muitas possibilidades de sairmos campeões do campeonato local, porque o Vélez é o líder, mas das últimas sete partidas empatou seis. E o Racing vem ganhando e muito motivado Cláudio, torcedor do Racing

Loja oficial vende camisa do título

Loja oficial do Racing vende camisa do título da Sul-Americana por 60 mil pesos (cerca de R$ 359) Imagem: Bruno Braz / UOL

A loja oficial do Racing está vendendo a camisa do título da Sul-Americana. O preço, porém, está salgado, assim como quase tudo na Argentina. São 60 mil pesos, o equivalente a R$ 359.

Apesar de caro, muitos torcedores entraram na loja a procurando. Ela é branca, com o troféu da competição e a frase "campeón (campeão)" com a data da final e o local da decisão (Assunção, no Paraguai).