Veja jogadores em fim de empréstimo que podem voltar ao Santos na próxima temporada

Campeão da Série B do Brasileirão, o Santos planeja uma ampla reformulação em seu elenco visando 2025, quando a equipe voltará a disputar a Primeira Divisão. Mas, além de definir o futuro de jogadores que estão no clube, a direção ainda precisa resolver o destino de atletas que voltam de empréstimo ao término desta temporada.

Ao todo, 16 jogadores voltam ao Santos no final deste ano. Os principais deles são: Soteldo, Morelos, Zanocelo, Lucas Barbosa, João Lucas, Rodrigo Fernández, Lucas Braga, Messias, Lucas Lima e Vladimir.

Soteldo está emprestado ao Grêmio e possui bons números em 2024. Há uma opção de compra no contrato, fixada no valor de 5 milhões de dólares (R$ 29,9 milhões na cotação atual).

Por sua vez, Morelos é uma dor de cabeça e tanto para a diretoria. Ele tem salário alto, está cedido ao Atlético Nacional e deve voltar ao fim do empréstimo, mas a tendência é que o Peixe busque um novo destino ao atacante. O mesmo se aplica a Vinicius Zanocelo, emprestado ao Estoril, de Portugal.

Lucas Barbosa é um dos destaques do Juventude na Série A e pode, inclusive, ser aproveitado. O Santos, todavia, não descarta negociá-lo a outros times, já que ele desperta interesse de clubes europeus.

João Lucas, emprestado ao Juventude, Rodrigo Fernández, ao Newell's Old Boys, Lucas Braga, ao Shimizu S-Pulse, e Messias, ao Goiás, retornam e possuem contrato com o Peixe, mas também não devem ser aproveitados, assim como o goleiro Vladimir, que não ficará no Guarani.

Lucas Lima é um caso a parte. O meio-campista vê o empréstimo ao Sport se aproximar do final, mas o time deseja a permanência do jogador na Ilha do Retiro e planeja comprá-lo em definitivo.

Além destes dez jogadores, existem outros seis que voltam de empréstimo. Três deles têm vínculo com o Santos até o final deste ano e não devem renovar: Luiz Henrique, Bruno Marques e Robson Reis, enquanto os outros três possuem contrato com o Peixe, mas não devem ser aproveitados. São eles: Luiz Felipe, Victor Michell e Jhonnathan.

Antes de definir o futuro de todos esses atletas, a diretoria alvinegra busca contratar um técnico para o próximo ano. O clube demitiu Fábio Carille ainda antes do final da Série B e tem o português Luís Castro, ex-Botafogo e Al-Nassr, como plano A.