Palmeiras estreia na Copinha feminina com vitória sobre o Botafogo-PB

A equipe sub-20 do Palmeiras estreou na Copinha feminina com o pé direito. Na tarde desta sexta-feira, as Palestrinas venceram o Botafogo-PB, por 2 a 0, em duelo da primeira rodada da competição. Os gols do duelo que aconteceu no Estádio Conde Rodolfo Crespi foram marcados por Melo e Tainá Maranhão.

Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Hugo Macedo soma os primeiros três pontos e ficam na segunda posição do Grupo C. O Flamengo é o líder, com os mesmos três pontos e maior saldo de gols. O Botafogo-PB fica em terceiro lugar, enquanto o Minas Brasília-DF fecha a chave.

As Palestrinas voltam a campo na segunda-feira, quando enfrentam o Minas Brasília, às 15 horas (de Brasília), no Conde Rodolfo Crespi. No mesmo dia e no mesmo lugar, o Botafogo-PB duela com o Flamengo.

O Palmeiras abriu o placar aos dez minutos do segundo tempo. Gaby Santos recebeu na esquerda depois de bate e rebate na área, cruzou para o meio e Melo bateu de primeira. Dois minutos depois, Dudinha foi derrubada na área e a árbitra marcou a penalidade. Na cobrança, Tainá Maranhão converteu.

Conforme o regulamento, nesta primeira fase, as equipes se enfrentam entre si em turno único e se classificam à próxima fase as líderes de cada chave, além dos três melhores segundos colocados. Nas fases seguintes os duelos acontecem em jogo único e eliminatório.