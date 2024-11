Gakpo, do Liverpool, projeta duelo contra o City e prega calma por título do Inglês: "Ainda é cedo"

O Liverpool se prepara para mais um importante compromisso nesta semana. Após vencer o Real Madrid por 2 a 0 na Champions League, os Reds terão pela frente o Manchester City, neste domingo, dessa vez pela Premier League.

O Liverpool chega confiante depois da vitória sobre o Real Madrid. Atacante dos Reds, Cody Gakpo projetou o duelo contra o City e espera que a equipe possa repetir o desempenho e mostrar a que veio contra um dos "melhores times da Europa".

"É uma grande oportunidade, contra um grande time, um dos melhores da Europa que dominou muitos jogos ao longo dos últimos anos. Mas é uma grande oportunidade para nós de mostrar para eles do que somos capazes, e é isso que estamos planejando fazer. Esperamos que seja um bom jogo para nós e possamos sair com a vitória", disse em entrevista ao site oficial do clube.

O Liverpool vive grande fase e é o atual líder da Premier League, com 31 pontos. Em caso de vitória neste domingo, o time pode abrir 11 pontos de vantagem sobre o City. Gakpo, então, pregou foco na partida e evitou falar sobre a sequência da temporada.

"It is a massive opportunity, I think against a very good team." ? Cody Gakpo looks ahead to Sunday's #PL meeting with Manchester City ?? ? Liverpool FC (@LFC) November 29, 2024

"Obviamente estamos em uma boa posição na tabela, não dá para negar isso. Mas acredito que ainda é cedo na temporada, então não estamos olhando tanto para a tabela ainda. Obviamente sabemos da situação em que nos encontramos, mas temos que seguir vencendo os jogos para seguir no topo", afirmou o jogador.

Por fim, Gakpo destacou um dos pontos fortes do Liverpool desde a chegada de Arne Slot: o foco em cada jogo, sem pensar no passado ou no futuro.

"É para isso que estamos treinando, trabalhando duro e ficando calmos também, e acho que é um dos pontos fortes do nosso time: não estamos nos deixando levar pela situação, estamos sempre focados no próximo jogo e esse será o caso novamente. É uma grande força do grupo, mas também da comissão técnica. O técnico olha para cada jogo como se não houvesse nenhuma partida antes e nenhuma depois. Acho que isso ajuda muito, também porque temos muitos jogadores jovens. Acho que é bom, e os jogadores mais experientes também nos ajudam. Os atletas que ganharam vários títulos sabem como agir nesse tipo de situação", concluiu o holandês.

O Liverpool recebe o Manchester City de Pep Guardiola neste domingo, às 13h (de Brasília), em Anfield, pela 13ª rodada da Premier League.