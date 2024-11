Cristiano Ronaldo faz dois, chega a 915 gols, e Al-Nassr vence Damac pelo Saudita

O Al-Nassr contou com atuação inspirada de Cristiano Ronaldo e venceu o Damac por 2 a 0 nesta sexta-feira (29), pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. O português marcou os dois gols do jogo.

Com o triunfo, o Al-Nassr chegou aos 25 pontos, na terceira colocação. Agora, a equipe se encontra a três de distância do Al-Hilal (2º) e a cinco do Al-Ittihad (1º). No entanto, ambas ainda atuam nesta rodada da competição.

Com os dois tentos anotados, Cristiano alcançou a marca dos 915 gols e se encontra cada vez mais perto de um dos grandes objetivos de sua carreira, os 1000. Ele já é o jogador com mais gols anotados em jogos oficiais na história do futebol.

Sob o comando do técnico italiano Stefano Pioli, que poderá novamente contar com o astro português, o Al-Nassr retorna aos gramados na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), quando recebe o Al-Sadd, pela sexta rodada da Liga dos Campeões da Ásia.