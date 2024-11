Xodó de Ramón, Carrillo engata boa sequência e vira peça-chave no Corinthians

O volante Carrillo é um dos principais destaques da equipe do Corinthians. O jogador, contratado a pedido do técnico Ramón Díaz, engatou uma boa sequência de jogos e se tornou fundamental para o funcionamento do Timão.

Carrillo foi titular nas últimas três partidas do Corinthians, e não há perspective que ele perca esse posto. No 4-3-1-2 montado por Ramón, o meia peruano vem caindo pela direita, gerando conexões com Matheuzinho.

Mapa de calor de Carrillo diante do Vitória (Foto: Reprodução/Sofascore)

O atleta vem encantando no Timão pela sua qualidade técnica, com precisão nos passes e capacidade de escolher a melhor jogada, muitas vezes com uma frieza incomum para atletas da posição.

O contrato de Carrillo é válido até julho de 2025 e a tendência é que o Timão busque a prorrogação do vínculo. O jogador se adaptou bem ao clube e a comissão técnica está feliz com seu desempenho.

É provável é que Carrillo seja novamente titular no próximo sábado, contra o Criciúma, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Livre de qualquer chance de rebaixamento, o Timão busca uma vaga para a próxima Copa Libertadores.

Veja números de Carrillo pelo Corinthians:

16 jogos (oito como titular)



788 minutos disputados



1 assistência



2 cartões amarelos