Viagem aos EUA e Carioca fora: como o Flamengo planeja o início de 2025

Do UOL, no Rio de Janeiro

Filipe Luís evita falar sobre o futuro, mas abriu uma exceção para planejar a pré-temporada do Flamengo em 2025. O clube vai retornar aos Estados Unidos em janeiro, onde já esteve no começo de 2024, e também planeja mais jogos fora do Rio de Janeiro durante o Campeonato Carioca.

Volta aos Estados Unidos

A previsão é que o Flamengo vá para a Flórida no dia 10 de janeiro para iniciar a preparação dia 11. O clube vai ficar em terras norte-americanas por duas semanas, com retorno previsto para o dia 24.

O trajeto não terá volta para o Rio de Janeiro. O Fla deixa sua casa direto para a Flórida, mas depois retorna ao Brasil para outra cidade, onde disputa o jogo contra o Volta Redonda.

A prioridade do planejamento é a Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro. O jogo será disputado em Belém.

A preparação será em Gainesville, cidade na Flórida. O Fla vai usar as instalações do Florida Gators, time universitário de futebol americano.

O jogo contra o São Paulo será no dia 19 de janeiro. A partida acontece no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Antes desse jogo, o Fla treina no Florida Blue Training Center, centro de treinamento do Inter Miami.

O Fla ainda define qual será o segundo adversário. Entre os nomes possíveis estão o River Plate e o Inter Miami, de Messi, que já esteve no radar do Fla em 2024, mas acabou não avançando. Esse tema está entregue ao departamento de futebol.

Estadual itinerante?

A diretoria planeja novas partidas do Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro. No ano passado, o presidente Rodolfo Landim prometeu que o clube jogaria na Arena da Floresta, no Acre. Além disso, a equipe também estuda uma partida em Belém, onde voltará para jogar a Supercopa.

O Flamengo novamente vai se dividir em dois grupos. Um recheado de garotos e com poucos experientes vai disputar o Estadual, enquanto o outro, que também terá a presença de jovens da base observados pelo treinador, viaja aos EUA.

O grupo que disputa o Carioca se reapresenta no dia 27 de dezembro. Do time principal, vão participar desse elenco o goleiro Dyogo Alves, o zagueiro Cleiton, o meia Lorran e o atacante Carlinhos.

O time principal só estreia no Estadual na quinta rodada. O elenco entra de férias no dia 9, segunda-feira, após a última rodada do Brasileirão, e terá 30 dias de descanso.

A rodada de estreia do Flamengo no Campeonato Carioca está marcada para o fim de semana do dia 11, contra o Boavista, já com os reservas. Nesse período com o elenco profissional fora, o rubro-negro tem também jogos com o Madureira, Nova Iguaçu e Bangu.