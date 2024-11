Renato Gaúcho: Técnico do Grêmio já se envolveu em outras polêmicas; veja

Renato Gaúcho acumula polêmicas com a imprensa à frente do Grêmio, mostrou o repórter Marinho Saldanha no De Primeira.

Ontem, após empate do Grêmio com o Cruzeiro pelo Brasileirão, o treinador ameaçou os jornalistas. Ele se irritou com uma pergunta sobre a avaliação da equipe sob seu comando.

Não é difícil encontrar momentos em que o Renato age assim com a imprensa. Neste ano, em agosto, ele também discutiu com jornalistas em coletiva.

Em setembro, ele chamou os jornalistas de "colorados", que estavam tentando prejudicar o Grêmio, e sugeriu que colocasse Guardiola no lugar dele.

Em junho, depois do Gre-Nal, ele trocou farpas com jornalistas.

Em março, ele disse que os treinos tinham que ser fechados porque os jornalistas vão ao CT ganhar dinheiro com o Grêmio.

O repórter listou polêmicas e ameaças de Renato em outras temporadas, tendo como fator comum momentos ruins do Grêmio.

Eu fui um pouco mais para trás e encontrei em 2011 o Renato Gaúcho sugerindo que o jornalista que fazia a pergunta virasse técnico do Grêmio.

Eu tenho aqui registros em 2023, 2021, 2019 e principalmente em 2020, quando ele chamou os jornalistas da Bandeirantes de recalcados e usou um termo bem semelhante a esse que ele utilizou dessa vez.

Disse que todo mundo conhecia os jornalistas, sabiam onde eles andavam e se o Renato quisesse, ele poderia pedir para torcida não consumir mais os produtos da Bandeirantes.

É uma lista, uma série de vezes que é fácil de encontrar, sempre coincidindo com resultados ruins do Grêmio. O Grêmio perde, e o Renato às vezes tem problema com jornalistas nas coletivas.

O que disse Renato Gaúcho

Irritação com 'mentiras'. "Se continuarem mentindo, vou dar nome aos bois. Vou atacar também. Vou chamar de mentiroso e alguns de covardes, que estão se aproveitando da situação do Grêmio."

Ameaça. "Vocês também têm família, também têm filhos no colégio e também andam por aí. O torcedor conhece alguns de vocês. Querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também."

Última coletiva? "Volto a repetir: não tenho medo de ninguém da imprensa. Não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, serei com vocês. É minha última entrevista: se continuarem inventando história do meu grupo, diretoria, presidência e treinador, vai estar o auxiliar aqui no próximo jogo."

Corinthians não terá acesso a dinheiro de vaquinha, diz advogado da Gaviões

O Corinthians não terá acesso ao dinheiro da "vaquinha" para pagar a Neo Química Arena, explicou no De Primeira o advogado Edson Baptista de Oliveira, que representa a autora do projeto — a Gaviões da Fiel.

Isso foi pensado com muito cuidado. Foi até difícil de entender para a diretoria do Corinthians quando a gente apresentou isso para eles.

Fomos muito claros -- não é possível que a gente coloque nossa ideia em prática se vocês tiverem qualquer acesso ao dinheiro, se vocês puderem ter qualquer tipo de ingerência. Nós só continuamos com essa ideia do nosso jeito.

Edson Baptista de Oliveira, advogado da Gaviões da Fiel

O advogado detalhou que todo dinheiro depositado na conta da Caixa vai direto para amortização da dívida do estádio. Ou seja, não está ao alcance da diretoria do Corinthians ou mesmo da Gaviões.

O nosso jeito é o depósito ser feito diretamente na Caixa Econômica e a amortização vai ser diária. Hoje, no final da tarde, a gerente da Caixa, que é a única pessoa que tem esse acesso, vai transferir esse dinheiro direto para o número do contrato para ser amortizado.

Se o Augusto entrar lá e falar assim 'eu quero pagar hoje alguém', ele vai ter que arrumar outra forma. Ninguém pode mexer [nesse dinheiro].

Edson Baptista de Oliveira, advogado da Gaviões da Fiel

Assista ao vídeo:

