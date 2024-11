De volta à Série A, Sport se consolida como maior clube do Nordeste nas redes sociais

Garantido na Série A do Brasilierão em 2025, o Sport obteve resultados positivos para além do campo de jogo. O Leão se destacou com ações nas redes sociais, tendo se consolidado como o maior clube do Nordeste nas plataformas digitais.

Com mais de 5,3 milhões de seguidores no total, o Sport fica à frente de Bahia, que tem 5,2 milhões, Vitória, com 4,3 milhões, e Fortaleza, com 4 milhões. De acordo com o Ranking Digital dos Clubes Brasileiros do IBOPE Repucom, o Leão apresenta grande destaque no TikTok, com mais de 900 mil seguidores. Além disso, em novembro, o clube nordestino esteve entre os oitos times brasileiros com mais interações no Instagram (2,1 milhões).

Entre as equipes da Série B, o Sport se destacou no Threads, nova rede lançada após o recente bloqueio do X (antigo Twitter) no Brasil. Com o retorno do X após o período fora do ar, o clube nordestino obteve mais um canal de comunicação com sua torcida. Atualmente, o Leão possui mais de 224 mil seguidores na plataforma, ficando atrás apenas do Santos.

"Nosso trabalho nas redes sociais cresceu exponencialmente, comprovando o esforço da nossa equipe de marketing e comunicação. Por ser o clube do Nordeste com mais seguidores no X, o bloqueio da rede foi prejudicial em todos os sentidos, especialmente na parte comercial e no engajamento direto com nossos torcedores. Porém, nos deu a chance de começar do zero em uma nova plataforma, como o Threads, e já colhemos bons frutos", analisa Lucas Liausu, vice-presidente de Comunicação do Leão.

Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, o retorno do X trouxe uma questão estratégica para os clubes em relação ao uso do Threads.

"A decisão deve ser sempre estudada. Se nesse período o Threads se transformou em uma ferramenta útil aos clubes e pode continuar agregando, vale mantê-la mesmo com o retorno do X. Contudo, se houver dúvidas sobre manter a presença na plataforma com o retorno do X, acredito que vale a pena testar e observar como será o desempenho na prática, no dia a dia", complementa.