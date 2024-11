Chelsea vence Heidenheim e segue com 100% de aproveitamento na Liga Conferência

O Chelsea venceu o Heidenheim por 2 a 0, pela quarta rodada da Liga Conferência, nesta quinta-feira, na Alemanha. Os gols da vitória foram marcados por Nkunku e Mudryk. No final da partida, Casadei foi expulso.

Com o resultado, a equipe inglesa segue invicta e na liderança da tabela, com 12 pontos. Os alemães, por sua vez, figuram na sexta colocação, com nove pontos ganhos. Ambos estão na zona de classificação para as oitavas de final.

O Chelsea volta a campo no próximo domingo, contra o Aston Villa, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 10h30 (de Brasília), no Stamford Bridge. No mesmo dia, o Heidenheim encara o Eintracht Frankfurt, na Voith-Arena , às 13h30. O duelo é válido pela 12ª rodada do Alemão.

A equipe visitante chegou ao seu primeiro gol aos seis minutos da segunda etapa. Sancho cruzou na grande área para Nkunku, que ganhou do zagueiro e chutou forte para o fundo das redes.

Aos 33, Scienza deu um passe para Breunig cabecear para o gol. Porém, o camisa 14 estava em posição de impedimento e o lance foi anulado.

O Chelsea chegou ao gol da vitória aos 41 minutos. Sancho deu um passe para Mudryk, que apareceu livre e chutou no ângulo para dar números finais à partida.

Já nos acréscimos, Casadei levou o segundo amarelo e acabou expulso após parar um ataque promissor do Heidenheim.