Tuta destaca bom momento do Frankfurt e faz projeção para reta final de ano

O Eintracht Frankfurt, da Alemanha, está em grande fase na temporada. A equipe alemã está em uma sequência de sete jogos de invencibilidade, com seis vitórias e um empate, ocupando a vice-liderança da Bundesliga. Um dos pilares defensivos do clube é o brasileiro Tuta, ex-São Paulo.

O zagueiro é titular absoluto do clube alemão. O ex-defensor do São Paulo destacou que o time vive "um momento muito especial" na temporada e reafirmou o empenho de todos do elenco para apresentar um bom desempenho nos campeonatos em disputa.

"Estamos vivendo um momento muito especial na temporada. A sequência de bons resultados é resultado de muito trabalho duro de todos desde o início das competições. Estar na vice-liderança da Bundesliga e invictos na Liga Europa nos dá confiança, mas também nos mantém com os pés no chão para continuar evoluindo. Queremos seguir nesse ritmo para dar alegria aos nossos torcedores", disse Tuta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TUTA ?? ?? (@ltuta_38)

Tuta também fez uma projeção para a reta final de ano do Frankfurt. Até o final de 2024, a equipe terá pela frente quatro jogos pelo Campeonato Alemão, dois pela Liga Europa e um duelo contra o RB Leipzig pelas oitavas de final da Copa da Alemanha.

"Sabemos que a reta final do ano será desafiadora, com jogos importantes na Liga Europa, um confronto decisivo pela Copa contra o Leipzig e partidas fundamentais na Bundesliga. Mas sabemos que temos totais condições de conquistar bons resultados nesses jogos. Vamos nos dedicar ao máximo para manter a boa fase e fechar o ano com grandes atuações", concluiu o brasileiro.

Tuta foi revelado pelo São Paulo e vendido ao Frankfurt em 2019. Após um empréstimo para o KV Kortrijk, da Bélgica, o zagueiro conseguiu se firmar na Alemanha e tomou o posto de titular da equipe.