Organizada do Corinthians lança campanha de doação para quitar Neo Química Arena; veja detalhes

Após muitas tratativas entre Corinthians, Gaviões da Fiel e a Caixa Econômica Federal, a torcida organizada lançou oficialmente nesta quarta-feira a campanha para a quitação da Neo Química Arena. O objetivo do projeto é, através de doações da torcida corintiana, arrecadar R$ 700 milhões, valor acordado com o banco para o pagamento completo do estádio.

A campanha vinha sendo trabalhada pelos Gaviões da Fiel nos últimos meses e foi anunciada exatamente às 19h10 (de Brasília), em alusão ao ano de fundação do clube. As doações por parte dos torcedores podem ser realizadas através do site www.doearenacorinthians.com.br.

O acordo foi assinado pelas partes na última segunda-feira, na Central de Conciliação da Justiça Federal de São Paulo. Poucos minutos após o lançamento, já haviam sido doados mais de R$ 100 mil pela torcida alvinegra.

Dentro do projeto dos Gaviões, a ideia é levantar o valor atualizado da dívida para uma conta do banco, sem qualquer gerenciamento da quantia arrecadada por parte dos dirigentes do clube ou da torcida. A organizada também quer fornecer um painel de arrecadação em tempo real.

Ao todo, o Corinthians vai pagar R$ 78,4 milhões à Caixa ao longo de 2024 para quitar os juros referentes ao financiamento da Neo Química Arena, em quatro parcelas trimestrais. Segundo o acordo vigente, a dívida começará a ser paga de fato pela agremiação em 2025, com prazo até 2041.

Veja a nota completa divulgada pelos Gaviões da Fiel nesta quarta-feira:

"Começou, Fiel!

Agora é para valer! Esse é o momento em que precisamos da força de cada corintiano, lado a lado, para fazer acontecer. A Fiel sempre esteve ao lado do Timão, e agora mais do que nunca, precisamos dessa união além das arquibancadas.

Vem com a gente! Cada um faz a diferença nessa missão de garantir o futuro da casa do Corinthians. Juntos, vamos provar que nossa torcida é realmente o banco de loucos mais forte do mundo!

Acesse www.doearenacorinthians.com.br e faça a sua doação.

E fique ligado que daqui a pouco acontece o programa de lançamento oficial pelas nossas redes sociais!"