Lucas Romero afirma que torcida do Cruzeiro tem "direito de reclamar" após empate contra o Grêmio

Nesta quarta-feira, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebeu o Grêmio no Mineirão, empatou por 1 a 1 e recebeu vaias de sua torcida após o apito final. O capitão Lucas Romero, em entrevista ao Premiere, justificou a atitude dos torcedores, mas se mostrou concentrado nas últimas três rodadas do torneio, em busca da vaga direta à Libertadores.

"O Cruzeiro é um time muito grande. A torcida tem todo direito todo de reclamar, de se posicionar antes do jogo, mas acho que hoje o time deu a resposta em relação ao jogo de sábado. Foi um bom jogo nosso, o domínio foi total. Só faltou balançar a rede. Criamos muita situação no primeiro tempo, no segundo também, só faltou fazer o gol", declarou.

? Fim de jogo no Mineirão

? Matheus Pereira marcou para o Cruzeiro.

+ 1 ponto no Brasileirão. ? #CRUxGRE | 1-1 | #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/BEhKNXTi9E ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) November 28, 2024

"A gente tem mentalizado que eram quatro finais, hoje já jogamos uma, agora temos mais três. Vamos fazer tudo para conseguir a classificação à Libertadores", complementou o atleta.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 48 pontos, na sétima colocação, vaga que garante à equipe vaga direta na Libertadores da próxima temporada. A equipe comandada por Fernando Diniz volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi-Chedid, pela 36ª rodada.