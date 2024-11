Destaque do Santos, Guilherme recebe carinho de fãs e atende até corintianos em sessão de autógrafos

Nesta quarta-feira, Guilherme deu uma pausa nas férias para atender a alguns torcedores. O atacante do Santos participou de uma sessão de fotos e autógrafos no Brisamar Shopping, em São Vicente (SP).

A Gazeta Esportiva marcou presença no evento, que foi promovido pela Umbro, na loja Andifutebol. O atleta não escondeu a sua felicidade em receber o carinho dos fãs.

"Na verdade eu não fico surpreso porque eu recebi esse carinho o ano todo, né? Desde a minha chegada, como vocês bem sabem, me senti muito bem aqui, fui muito bem acolhido, pelo torcedor e pela cidade. Então, acho que isso que aconteceu aqui hoje só confirma de fato o carinho que eles tiveram por mim durante todo o ano. Eu fico muito feliz com isso", comentou.

Rodrigo Matuck/Gazeta Press

A sessão teve início por volta das 15 horas (de Brasília), mas a fila para encontrar Guilherme começou mais cedo. A primeira torcedora chegou ao local às 13 horas.

Diversas pessoas marcaram presença na loja. As mais entusiasmadas eram as crianças. Um garoto vibrou como se tivesse marcado um gol após ganhar um autógrafo do ídolo. Adolescentes, adultos e idosos também foram prestigiar. Alguns funcionários de outras lojas do shopping fugiram do expediente para encontrar o camisa 11.

A grande maioria estava com a camisa do Santos, mas Guilherme viveu uma cena inusitada. Dois jovens torcedores do Corinthians enfrentaram a fila e posaram para uma foto. Um deles ainda pediu para que o jogador assinasse um boné do Timão.

Em tom de brincadeira, o atacante expulsou os dois e disse que não iria nem falar com eles. O episódio rendeu risadas e a dupla de corintianos saiu sorridente.

Rodrigo Matuck/Gazeta Press

Uma senhora e um homem também fizeram um pedido diferente. Ambos receberam um autógrafo direito na pele para, mais tarde, tatuar.

Guilherme foi um dos grandes nome do Santos na temporada. O camisa 11 disputou 46 jogos, marcou 13 gols e deu 10 assistências. Assim, ele encerrou o ano como o artilheiro da equipe.

O Peixe se consagrou campeão da Série B e garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro. O elenco já está de férias e volta aos trabalhos apenas em janeiro.