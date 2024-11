Corinthians anuncia venda de ingressos para último jogo na Neo Química Arena em 2024

O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira a abertura da venda de ingressos para o jogo contra o Bahia na próxima terça-feira (03), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Tricolor de Aço marcará a última vez que o Timão jogará diante de sua torcida em 2024.

O preço dos ingressos seguiu o mesmo padrão dos últimos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, com os valores base começando em R$ 50 e indo até R$ 240. Membros do programa Fiel Torcedor, que possui três planos diferentes (Minha Vida, Minha História e Meu Amor), possuem descontos e prioridades na compra das entradas.

O duelo entre Corinthians e Bahia acontece na próxima terça-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes, o Timão visitará o Criciúma neste sábado, às 19h30. Ambas as partidas são válidas pelo Brasileirão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

A abertura das vendas será iniciada às 15h desta quarta-feira, para não pagantes e PCDs (pessoas com deficiência).

Depois, às 11h da quinta-feira, os membros do plano Minha Cadeira poderão assegurar seus lugares. Às 13h, os adimplentes com mais de 80 pontos poderão comprar suas entradas. Às 15h, será a vez das contas com 60 pontos. Às 17h a venda será aberta aos membros com 40 pontos e às 19h para os usuários com mais de 20 pontos.

Apenas às 11h da sexta-feira, todos os demais adimplentes do Fiel Torcedor poderão comprar suas entradas.

Por fim, às 11h da quinta-feira, será aberta a venda para o público em geral. Entretanto, por conta da grande procura por parte dos usuários do Fiel Torcedor, esta parte da compra de ingressos não tem acontecido.

VALORES BASE DOS INGRESSOS POR SETOR

NORTE - R$ 50,00



SUL - R$ 140,00



LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 90,00



LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 90,00



LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 100,00



LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 150,00



OESTE SUPERIOR - R$ 170,00



OESTE INFERIOR CORNER - R$ 220,00



OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 240,00