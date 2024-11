Atlético-MG embarca para Buenos Aires com grande festa de sua torcida

Com grande presença de sua torcida no Aeroporto de Confins, o Atlético-MG embarcou nesta quarta-feira rumo a Buenos Aires, para a final da Libertadores contra o Botafogo.

A delegação atleticana partiu em voo para a capital argentina às 15h30 (horário de Brasília), com desembarque previsto para ocorrer às 18h50.

O clube ficará hospedado no Sheraton Buenos Aires Greenville Polo y Resort, que fica cerca de 46km da sede da decisão, o Estádio Mâs Monumental, casa do River Plate. A partir de lá, o técnico Gabriel Milito terá mais três dias para trabalhar e decidir a escalação do Atlético-MG para a final.

A equipe fará dois treinos no CT do Defensa y Justicia. O primeiro, nesta quinta-feira, a partir das 17 horas e o segundo, na manhã desta sexta-feira, às 10h30.

Depois, das 15 horas às 15h30, os jogadores irão fazer o reconhecimento do gramado do estádio da finalíssima. Logo em seguida, Gabriel Milito e Hulk vão falar em entrevista coletiva.

Por fim, a bola vai rolar para Atlético-MG e Botafogo às 17 horas deste sábado.

O Atlético-MG chega à sua segunda final de Libertadores em sua história com uma sequência negativa na temporada. A equipe completou uma série de 10 partidas sem vencer. O último triunfo veio justamente pelo jogo de ida da semifinal da competição continental, quando o time bateu o River Plate por 3 a 0.