Técnico do Bragantino festeja título do Brasileiro de Aspirantes: "Jogo quase perfeito"

Nesta segunda-feira, com confronto válido pela final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23), o Red Bull Bragantino recebeu o Botafogo no Nabi Abi-Chedid, venceu por 5 a 0 e ergueu o troféu da competição. Durante a comemoração, o treinador Mauricio Souza e alguns destaques do elenco valorizaram a campanha da equipe paulista e comemoraram a conquista.

"É um grupo sensacional de atletas que querem trabalhar, que têm sonhos, que querem ganhar um espaço no cenário nacional. Estou muito feliz com tudo que a gente construiu. Não poderíamos ter fechado de forma melhor, em um jogo quase que perfeito, uma boa atuação tanto ofensiva como defensiva. Então, sem dúvida nenhuma, eles merecem muito", declarou Mauricio.

"Agora vamos comemorar, porque não é fácil a construção no dia a dia. É sol, é chuva, é muito trabalho e cobranças. Agora eu quero desfrutar desse momento, porque ganhar é muito difícil, e quando a gente ganha a gente quer sempre desfrutar", complementou.

O Red Bull Bragantino derrotou o Botafogo-RJ por 5 a 0, gols de Willian Chumbinho, João Victor, André (2x) e Kauan Martins, no estádio Nabi Abi Chedid e é Campeão Brasileiro de Aspirantes 2024. Dá-lhe Braga! ???? ? Ari Ferreira pic.twitter.com/1EqjyzBFUH ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) November 26, 2024

Capitão, camisa dez e autor do primeiro gol do Red Bull Bragantino na decisão, o volante Willian Chumbinho vibrou: "Ser o líder dessa equipe é muito importante para mim. E ser capitão desse time campeão do Brasileirão de Aspirantes é muito importante para mim e para minha carreira. A sensação de ter feito um gol nessa final é incrível, e o resultado do trabalho constante. Agora quero só comemorar com a minha família que está chegando", afirmou.

Para finalizar, o meio-campista André, que anotou dois tentos e foi outro destaque do clube paulista durante o torneio, valorizou o trabalho coletivo: "Estou muito feliz pelo campeonato do clube e pelo desempenho de toda equipe que está de parabéns. O gol é fruto de todo trabalho do time todo e eu fui coroado, sempre estava no lugar certo e na hora certa. É um sentimento único, pois entramos na competição para isso", disse.

Ao longo de sua campanha, o Red Bull Bragantino acumulou oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, com 15 gols marcados e quatro sofridos. O time de Bragança terminou a fase de grupos na liderança da Chave B e eliminou Fluminense e CRB, nas quartas e semis, respectivamente.