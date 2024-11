Por que Flamengo e Corinthians não se entendem em negócio por Hugo Souza

Flamengo e Corinthians não estão se acertando sobre os termos da compra do goleiro Hugo Souza. O prazo vence no próximo sábado (30).

O que aconteceu

O Corinthians terá de pagar 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) ao Flamengo para ficar com Hugo Souza em definitivo. O contrato de empréstimo prevê o pagamento em quatro parcelas, com vencimentos nos meses de janeiro e julho de 2025 e de 2026. Sem um avalizador, no entanto, a diretoria flamenguista não aceitará o parcelamento da opção de compra.

O Fla não aceitou as garantias financeiras apresentadas pelo clube paulista até o momento. O Rubro-negro recusou primeiro o envolvimento da Brax, mesma fiadora da compra de Matheuzinho, e depois a carta do banco Daycoval, não considerado "de primeira linha" pela diretoria flamenguista.

O clube do Parque São Jorge corre contra o tempo para acertar os termos dentro do prazo, que se encerra no próximo dia 30 —data estipulada no contrato. Caso isso não aconteça, outros clubes podem apresentar propostas pelo goleiro ao Flamengo, que afirma já ter possíveis interessados.

O Corinthians afirma que comprará Hugo. O custo total do goleiro para o clube será de R$ 7,3 milhões: R$ 1 milhão já pago pelo empréstimo, mais R$ 1,5 milhão com as três multas pelos jogos em que ele enfrentou o ex-clube, e os R$ 4,8 milhões referentes à porcentagem dos seus direitos. O clube e o jogador já acertaram um contrato válido por quatro temporadas, com o pagamento de luvas e comissões diluídas ao longo do vínculo.

O pagamento pode ser efetuado à vista, mas o Corinthians diz que não tem condição para isso. O presidente alvinegro, Augusto Melo, deu a afirmação em entrevista ao Arena SBT na noite da última segunda (25). Durante a participação do dirigente alvinegro, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ligou para dar a sua versão no programa.

O Flamengo manterá 40% dos direitos econômicos do jogador. O percentual, acertado antes de o goleiro assumir a titularidade no adversário, foi uma forma de o clube se proteger e aproveitar a valorização.

O que Augusto Melo e Marcos Braz falaram

A gente está cumprindo o prazo, o que está dentro do contrato. 800 mil euros. O Corinthians não tem essa situação financeira [para pagar à vista]. O jurídico está em contrato com eles, está caminhando bem. Mas há chance zero [de perder Hugo Souza]. Augusto Melo

As garantias que foram dadas, me parece que foram as mesmas dadas no [caso] Matheuzinho. Nós tivemos e estando um problema em relação a isso. Então, ficaria muito difícil para o Flamengo, por um segundo jogador, um segundo ativo, receber a mesma garantia que já não conseguiu ou não ficou satisfeito com ela. Marcos Braz

O Flamengo não se sente confortável com a garantia que o Corinthians nos dá hoje. Mas eu tenho certeza que o Corinthians, dentro do prazo, irá efetuar [o pagamento]. Quero deixar claro que não existe essa situação de correr ou achar que foi pouco. O Flamengo mantém 40% do jogador, ele indo bem no Corinthians, o Flamengo se beneficia automaticamente sobre o percentual que vai continuar. Marcos Braz

Relação estremecida

Corinthians e Flamengo trocaram farpas ao longo do ano. As diretorias começaram o ano próximas, com Marcos Braz indo à cerimônia de posse de Augusto Melo, mas a relação foi ficando mais conturbada ao longo do ano.

A mudança de data de jogo da semifinal da Copa do Brasil azedou o clima. A cúpula corintiana foi contra à solicitação flamenguista, que foi aceita pela CBF, e o duelo ganhou contornos mais tensos.

Dirigentes do clube paulista estão incomodados com a postura do Fla na negociação por Hugo Souza. Do lado carioca, o entendimento é que esta é uma maneira de se resguardar de qualquer calote.