População inteira de cidade de estreante na Série A cabe no Maracanã

Promovido à Série A do Brasileirão pela primeira vez na história no último domingo (24), o Mirassol tem sede na cidade homônima com população que caberia, inteira, em três estádios da elite nacional: Maracanã, Morumbis e Arena Castelão.

Casa cheia fora de casa?

Os habitantes de Mirassol podem até promover uma invasão nos três estádios — mesmo assim, não vão lotá-los. A cidade do interior de São Paulo, segundo censo do IBGE em 2022, tem 63.337 habitantes.

O número é consideravelmente inferior à capacidade do Maracanã, que é de 78.838 torcedores. Os munícipes também não enchem totalmente as capacidades máximas do Morumbis (66.795) e da Arena Castelão (63.903).

Por outro lado, a população total de Mirassol superlotaria 16 estádios de times da Série A em 2024: Mineirão (61.927), Arena do Grêmio (55.396), Beira-Rio (50.842), Neo Química Arena (49.205), Fonte Nova (48.902), Arena MRV (46.000), Nilton Santos (44.661), Arena Pantanal (44.097), Allianz Parque (43.713), Ligga Arena (42.372), São Januário (21.419), Barradão (30.618), Nabi Abi Chedid (17.022), Heriberto Hülse (19.225), Antônio Accioly (12.500) e Alfredo Jaconi (18.413).

E a casa do Mirassol?

O Mirassol joga no José Maria de Campos Maia, que tem capacidade para cerca de 15 mil torcedores. Isso significa que, caso lote seu estádio com todos os habitantes da cidade, o clube terá em sua casa quase 25% de sua população local.

Nesta temporada, a média de público no "Maião" foi de pouco mais de 3 mil torcedores — quase 5%, portanto, dos munícipes.

Um aliado para 2025 pode estar a apenas 15 km de distância: São José do Rio Preto. A cidade do interior paulista, que abriga quase 500 mil pessoas, é vizinha de Mirassol e não tem clubes em divisões nacionais.

José Maria de Campos Maia, estádio do Mirassol, tem capacidade para 15 mil pessoas Imagem: Pedro Zacchi/AGIF

Mirassol conquista acesso histórico

O Mirassol vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. A equipe, fundada em 1925, subiu ao lado de Santos, Sport e Ceará.

O time do interior de São Paulo chega à elite com projeto de sucesso. O clube investiu pesado em um CT moderno e vem colhendo os frutos. O Leão disputa a elite do Campeonato Paulista e teve ascensão meteórica no cenário nacional.

O Mirassol foi campeão brasileiro da Série D em 2020 — taça conquistada em 2021 devido à pandemia —, levantou o título da Série C em 2022, se estabilizou na Série B em 2023 e subiu à elite em 2024.