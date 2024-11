Verstappen destaca aprendizado em 4º título: 'Temporada desafiadora'

Com o quinto lugar no GP de Las Vegas, Max Verstappen conquistou o tetracampeonato mundial de F1 consecutivo - que veio com muitas lições, segundo o próprio piloto.

O que aconteceu

O holandês disse que preferia ter vencido como em 2023, de forma mais tranquila. Na temporada passada, a diferença para o segundo colocado foi de 290 pontos ao fim do campeonato.

Verstappen destacou o bom início da equipe como crucial para o título, que veio a duas corridas do fim. O piloto holandês também apontou que a Red Bull mostrou equilíbrio no momento em que não sobrava mais na pista.

A corrida decisiva foi um exemplo do maior equilíbrio entre as equipes na temporada. Verstappen largou em quinto, chegou a ficar em segundo, mas não conseguiu se aproximar de George Russell, da Mercedes, que venceu a prova. No fim, o holandês ficou em quinto - o suficiente para o título, já que Lando Norris ficou em sexto.

Começamos muito bem, depois foi muito difícil, mas conseguimos seguir bem como equipe. Estou muito orgulhoso pela equipe, pelo que fizeram por mim. Não achei que quatro títulos mundiais seria possível.