Skate: Campeão antecipado, Kalani Konig vence em SP e ganha 4ª etapa do STU

Neste domingo (24), em final disputada no parque Cândido Portinari, em São Paulo, o STU Super Finals consagrou os melhores skatistas do circuito brasileiro entre homens e mulheres, nas categorias street e park.

O que aconteceu

Entre os finalistas da categoria park, estavam nomes famosos, como Augusto Akio, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris, o líder do ranking e já campeão da STU em 2024, Kalani Konig, além de Luiz Francisco, o Luizinho, Dan Sabino, Mateus Guerreiro e Victor Ikeda.

Kalani Konig, catarinense nascido em Florianópolis, tem apenas 17 anos, mas com a vitória no STU Finals, chancelou o título do circuito brasileiro de 2024, que já havia conquistado por ter melhor ranking de pontuação nas semifinais, já neste sábado (23). Na classificação final, Konig fechou com 230.000 pontos, enquanto Dan Sabino, o 2º, com 138.138. Luizinho foi o terceiro com 115.802. Akio, atual campeão mundial e medalhista em Paris, terminou em 4º lugar, com 112.965 pontos.

Com essa etapa, Konig venceu a 4ª das 5 etapas da STU nessa temporada, e assim, virou o primeiro a vencer quatro etapas do circuito em um mesmo ano, tendo vencido além de São Paulo, em Criciúma (SC), Porto Seguro (BA) e Porto Alegre (RS). Ironicamente, apenas em Florianópolis (SC), sua cidade natal, ele não venceu, com a vitória ficando para Dan Sabino.

A disputa também confirmou outras colocações de pódio, como a medalha de prata para Dan Sabino, e a medalha de bronze para Augusto Akio, o Japinha.

Na parte da tarde, o STU Super Finals continuará com outras decisões que definirão outros títulos do circuito, primeiro, da categoria do paraskate, às 14h10, em seguida, da categoria street feminina, às 15h10, da categoria park no feminino, às 16h10 (de Brasília) além da categoria street masculina, às 17h05.