Flamengo e Palmeiras vão dominar a briga pelo Brasileiro? Colunistas opinam

Líderes isolados do Campeonato Brasileiro após três rodadas, Flamengo e Palmeiras vão monopolizar a briga pelo título?

No Posse de Bola, os colunistas Arnaldo Ribeiro, Mauro Cezar Pereira e José Trajano opinaram sobre a questão e apontaram o que pode surpreender os dois clubes mais ricos do futebol brasileiro.

Arnaldo: Só furou a 'espanholização' quem injetou muita grana

A gente tem dois exemplos históricos recentes que são duas exceções. O Atlético-MG de 2021 e o Botafogo do ano passado. Isso nos pontos corridos, que vão privilegiar aqueles que têm mais elenco, mais estrutura, que estão mais fortes.

As copas permitem surpresas, mas nos últimos anos e aí temos que dar o crédito ao Tironi e sua 'espanholização', de fato nos pontos corridos as surpresas são exceções, dois times que injetaram dinheiro pra caramba.

Agora, esse ano tem uma questão que a gente ainda não consegue dimensionar que é a participação de Flamengo e Palmeiras no Super Mundial. Qual vai ser o envolvimento, o desgaste, a situação? Como eles vão chegar do Mundial? É um desvio de foco que os dois terão naturalmente.

Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar: Sem fair play financeiro, tudo pode acontecer

Acho cedo, até porque estamos num mercado que não tem fair play financeiro. Você não sabe se vai chegar um Almada, um Luiz Henrique amanhã ou depois para jogar no Botafogo, se o Atlético-MG vai contratar alguém, se o Cruzeiro vai demitir o Mattos e contratar 300 jogadores bons.

A gente não sabe, o futebol brasileiro é assim. Se tiver alguém injetando grana, não tem controle nenhum, se a dívida é alta, se virou SAF. Então, você pode ter um time que desponta como forte de uma hora para outra.

Essa 'espanholização' existiria se tivesse fair play financeiro. Aí alguém vai falar: viu, é ruim ter fair play financeiro. Não, isso forçaria outras equipes a se organizarem para que possa disputar, mas o mercado é uma bagunça, então você não sabe o que pode acontecer. Isso pode fazer com que surja um ou outro que possa duelar com os dois mais fortes nesse começo de campeonato.

Mauro Cezar

Trajano: Flamengo e Palmeiras são favoritos e estão correspondendo

Não é cedo porque a gente esperava que isso fosse acontecer. Inclusive você nota na tabela que logo após os dois favoritos, tido e havidos mesmo antes do campeonato começar, vêm Juventude e Vasco.

Nós temos que olhar não só para quem está correspondendo à expectativa, nós temos que olhar para as decepções, que poderiam estar contracenando pelo menos no início, como aquele cavalo que dispara e acaba não chegando -- isso acontece muito no Brasileiro.

José Trajano

