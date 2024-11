Novorizontino perde para o Goiás e desperdiça chance de acesso à Série A

Neste domingo, no Estádio da Serrinha, o Novorizontino visitou o Goiás e perdeu por 1 a 0, pela 38ª, e última, rodada da Série B do Brasileirão. Com o resultado, a equipe paulista desperdiçou a chance de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Paulo Baya marcou para o Esmeraldino já na reta final do confronto.

O Novoriontino, de Eduardo Baptista, terminou a Segunda Divisão na quinta colocação, com 64 pontos conquistados ao longo das 38 rodadas. A equipe, portanto, ficou atrás do rival direto Ceará, que empatou sem gols contra o Guarani e terminou na quarta colocação do torneio, com as mesmas 64 unidades, porém, com saldo de gols maior (18 a 12).

Fundado em 1973, o Novorizontino adiou, portanto, o sonho do acesso à Série do Brasileirão para a temporada de 2025.

O Goiás, por sua vez, entrou em campo sem chances de acesso à elite do futebol brasileiro. O Esmeraldino finalizou a Série B do Brasileirão com 63 pontos conquistados, no sexto lugar, em uma sequência de sete vitórias consecutivas.

O gol do Goiás saiu aos 38 minutos do segundo tempo. Após bola cruzada para a área, a defesa do Novorizontino afastou mal e a sobra ficou com Paulo Baya. O jogador do Esmeraldino, livre de marcação, finalizou de perna direita e estufou as redes do goleiro Jordi.