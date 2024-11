Kalani Konig garante título brasileiro no skate park e lidera STU Super Finals

Campeão de três das quatro etapas do ano, em Criciúma (SC), Porto Alegre (RS) e Porto Seguro (BA), o catarinense Kalani Konig, de 17 anos, foi novamente o grande nome e cravou a maior nota das semifinais deste sábado. Com isso, já pôde soltar o grito de campeão do o título brasileiro na modalidade skate park do Super Finals São Paulo. Isso porque bastava chegar à final para a conquista.

"Posso dizer que foi uma das baterias mais importantes da minha vida, porque estava passando um pouco mal, não acordei bem do estômago. Achei até que nem conseguiria passar para a final. Na primeira volta, deu até ânsia de vômito. Pensei: 'Será que não vou passar? Se não passar, posso não ser campeão do ranking' Graças a Deus, deu tudo certo. Consegui acertar duas grandes voltas. Dei um Alley Oop Ynd, que a galera gostou. Foi muito alto, uma das minhas manobras favoritas. Na final, quero dar um ainda mais alto que esse", disse Kalani Konig

As tais duas grandes voltas foram a primeira, em que já tirou um 83,54, e a terceira e última, quando brilhou sendo o único dos 12 semifinalistas a passar da casa dos 90 pontos (90,17). Quem estará a seu lado numa final que já entra para sua história: são Dan Sabino, Luiz Francisco, Augusto Akio, Mateus Guerreiro e Victor Ikeda. Kalani, nome que quer dizer "anjo" no Havaí, diz que espera curtir muito esse domingo ao lado da família e dos amigos.

"É muito gratificante para mim esse título. Sempre me dediquei muito a esse esporte, que pratico desde molequinho lá no Rio Tavares, lá em Floripa. É um feito importantíssimo para minha carreira de skatista. Só tenho a agradecer a todo mundo que sempre esteve ao meu lado, principalmente a meu pai e à minha mãe, meus maiores incentivadores. Devo tudo a eles. Que essa final seja uma festa linda", disse ele, que já tinha batido o recorde de ganhar três etapas seguidas do STU e, agora, está próximo de aumentar esse número.

Entre as meninas, o grande nome das semifinais foi a pequena Helena Laurino, de 12 anos e 1,45m. O curioso é que ela nem estaria no Super Finals, que reúne apenas as 12 melhores do ranking 2024. Mas, como houve algumas baixas por lesão, como a própria líder Sofia Godoy e a olímpica Dora Varella, por exemplo, ela acabou preenchendo uma das vagas. E essa paulistana aproveitou a brecha para dar um show de manobras, como ela mesma, com muita personalidade, tratou de narrar.

"Dei um bluntslide de back, manobra bem complicada que queria muito fazer, e também um McTwist (conhecido como 540º). E sou a única do Brasil que faço ele. Tenho algumas surpresas para a final de amanhã. Tentarei outras difíceis e espero acertá-las", disse Heleninha, que teve um 71,69 como a maior nota da semifinal. "Ando desde os 6 anos e agradeço aos meus pais, que sempre me incentivaram muito e me ensinaram a nunca desistir. Se cair e errar, levanta e segue", completou ela, que chega a sua primeira final de STU este ano.

Vini Sardi leva a etapa e o tri brasileiro no Paraskate Park

No Paraskate Park, título para aquele que sobrou na pista em 2024. Vini Sardi, inclusive presidente da Associação Brasileira de Paraskate (ABPRs), venceu a etapa de São Paulo, assim como já tinha conquistado as outras duas, em Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS), e garantiu o tricampeonato brasileiro. E sua performance na final deste sábado só foi evoluindo. Na primeira volta, nota 74,67. Na segunda, 81,50. Na última, 84,50, sendo ovacionado pelo público presente.

"Estou feliz demais. Posso dizer que me dediquei bastante este ano, foquei e treinei muito para melhorar meu skate, tentando sempre andar em pista alta. E gosto muito dessa pista em especial, porque sou local, aqui de São Paulo, e competir onde treino é incrível. E amanhã tem mais no Street. Darei meu melhor para fazer bem minha linha. Mas o que importa mesmo é andar de skate e estar aqui com a galera", disse Vini, que chega à final do Paraskate Street como sexto do ranking, liderado por Felipe Nunes.

RESULTADO PARK MASCULINO

BATERIA 1



1º - Kalani Konig - 90,17 (classificado)



2º - Victor Ikeda - 82,13 (classificado)



3º - Gustavo Picaski - 79,00



4º - Vinícius Kothe - 77,26

BATERIA 2



1º - Dan Sabino - 87,83 (classificado)



2º - Augusto Akio - 82,83 (classificado)



3º - Pedro Carvalho - 80,00



4º - Weslley Alves - 63,92

BATERIA 3



1º - Luiz Francisco - 85,20 (classificado)



2º - Mateus Guerreiro - 82,83 (classificado)



3º - Murilo Peres - 76,00



4º - Pedro Barros - 30,67

RESULTADO PARK FEMININO

BATERIA 1



1ª - Isadora Pacheco - 60,03 (classificada)



2ª - Marina Praxedes - 59,00 (classificada)



3ª - Letícia Gonçalves - 58,59

BATERIA 2



1ª - Manuela Tomitake - 63,22 (classificada)



2ª - Fernanda Tonissi - 61,00 (classificada)



3ª - Clara Lua - 60,82



4ª - Lua Vicente - 58,77

BATERIA 3



1ª - Helena Laurino - 71,69 (classificada)



2ª - Fernanda Galdino - 66,11 (classificada)



3ª - Yndiara Asp - 64,70

RESULTADO FINAL - PARASKATE PARK

1º - Vini Sardi - 84,50



2º - Ítalo Romano - 65,67



3º - Jota Ribeiro - 60,00



4º - David Soares - 51,33



5º - Tony Alves - 50,07



6º - Leo Almeida - 30,00



7º - Nando Araújo - 28,17



8º - Kauê Augusto -21,04



9º - Rogério Bento - 19,96