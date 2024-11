Time 100% feminino fecha temporada da MIT Cup na 4ª posição da etapa final

Sete não é número de mentiroso. Muito menos, de mentirosas. FIA Girls on Track Brasil, à vera, é a única equipe formada exclusivamente por mulheres na Mitsubishi Cup.

E as mulheres brilharam neste sábado (23) na etapa de Mogi Guaçu (SP), sétima e última etapa da 25ª edição do maior rali monomarca cross country da América Latina, conquistando o quarto lugar na categoria Eclipse Cross R Pro da MIT Cup.

A piloto multicampeã Bia Figueiredo, presidente da Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), idealizou o time 100% feminino e escalou as craques Pâmella Bozzano, no volante, e Elisa Lacerda, na navegação.

"A gente começou na Confederação Brasileira de Automobilismo vários projetos para incentivar mulheres no automobilismo, então temos vários projetos para mecânicas, engenheiras, pilotos e aqui na MIT Cup conseguimos fazer esta equipe toda feminina na última etapa", comentou Bia, sem disfarçar o orgulho de liderar a iniciativa.

Pâmella, que conheceu Elisa momentos antes da prova, comemorou o rápido entrosamento com a parceira de carro.

"A gente se conheceu e nos entrosamos dentro do carro logo de cara, a Elisa é superanimada, me ajudou bastante e me incentivou o tempo todo", confidenciou Pâmella, de forma lenta, tranquila e pausada, oposta ao estilo pé embaixo da piloto.

Responsável pela navegação, Elisa deu a direção e não fez gênero para ostentar o seu preparo para a fundamental função...

"As mulheres estão arrasando. Nas outras etapas, a Pâmella contou com navegadores masculinos, mas em Mogi Guaçu conseguimos fazer esta parceria num time só de mulheres e deu super certo, o resultado foi excelente".

Dividem os méritos pela performance do carro a engenheira Isabella Queiroz e a mecânica Ana Cristina da Silva.

"O carro está indo bem e não tive muito trabalho para fazer os acertos", comentou Ana. "O papel da engenheira é conversar com a piloto e a navegadora, entender o sentimento delas em relação ao carro e fazer os ajustes necessários", decretou Isabella.

Bruna Frazão, especialista em marketing esportivo, e Raquel Loh, engenheira, fecham o time da Girls on Track nos bastidores.