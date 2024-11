Coutinho analisa momento ruim do Vasco no Brasileirão e projeta reta final

A fase ruim do Vasco teve mais um capítulo no Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina amargou a quarta derrota seguida. Neste domingo, o Corinthians atropelou no primeiro tempo e venceu por 3 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo. Philippe Coutinho, que entrou no intervalo, abordou o momento complicado do clube carioca.

"A gente tem de trabalhar firmemente, a gente tem uma reta final difícil pela frente. A gente tem de melhorar. Internamente, ninguém está satisfeito com os resultados, com as performances. Mas isso aí vai ser conversado. A gente tem uma semana para ver o que foi de errado, o que a gente utilizou de errado neste jogo para no próximo não acontecer. A gente não pode mais errar", afirmou Coutinho.

A série de derrotas tira a confiança do Vasco. Além do resultado negativo diante do Timão, o Cruzmaltino perdeu para Botafogo, Fortaleza e Internacional. Coutinho aposta no apoio da torcida para o time se recuperar na próxima rodada, contra o Atlético-GO, sábado, em São Januário.

"A gente sabe como é o futebol, depende muito do resultado. Nos últimos jogos, infelizmente, a gente não vem conseguindo os resultados, que dão tranquilidade e confiança, mas é isso. A gente tem um jogo em casa agora. A gente tem de lutar, usar a nossa força máxima, que é a torcida, que sempre nos apoia, e chegar em casa para buscar o resultado e sobretudo melhorar a performance", completou.

Com 43 pontos, o Vasco está na 11ª do Campeonato Brasileiro e ainda luta por uma vaga na próxima Copa Libertadores.