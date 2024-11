Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão.

O jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

As duas equipes estão no meio da tabela e sonham com vaga na Libertadores. O Corinthians soma 44 pontos, enquanto o Vasco vem logo atrás com 43 pontos, na parte intermediária da tabela.

Corinthians x Vasco -- 35ª rodada do Brasileirão

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e horário: 24 de novembro de 2024, às 16h

Transmissão: TV Globo e Premiere