Corinthians: Bom trabalho de Ramón Díaz na verdade é do filho, diz Milly

A evolução do Corinthians na reta final do Brasileiro é evidente, mas tem mais a ver com o filho de Ramón Díaz - Emiliano - do que com o próprio treinador, opinou Milly Lacombe no Fim de Papo, neste domingo (24).

Eu acho que é o trabalho do Emiliano [Díaz] porque ele dá o treino. [...] O trabalho está ficando bom. As contratações feitas deram certo. A chegada do Memphis deu uma chacoalhada, aproximou o clube da quebrada.

Milly Lacombe

Casão elogia Leila e aponta principal desafio na nova gestão

Além de manter a sequência vitoriosa do Palmeiras, Leila Pereira tem o desafio de olhar com mais atenção para o futebol feminino, opinou Casagrande.

O que eu espero da Leila, além de manter o que tem feito com o time profissional, é que olhe com mais carinho para o futebol feminino. O Palmeiras feminino não pode disputar uma final em Campinas para quatro mil pessoas.

Casagrande

RMP: Muita gente fala no Depay, mas Garro é o cara do Corinthians

Apesar da diferença que Depay tem feito em campo, Garro é o grande jogador do Corinthians, opinou Renato Maurício Prado.

Muita gente fala no Memphis Depay, mas, para mim, o jogador do Corinthians se chama Rodrigo Garro. Como joga esse moleque! Um autêntico 'engante' argentino. Aquele cara que liga o meio e o ataque, está em todos os lugares e chega na área para fazer gol.

Renato Maurício Prado

