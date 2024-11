Por que maior ídolo da história do Palmeiras apoia oposição a Leila

Ademir da Guia, maior ídolo da história do Palmeiras, está apoiando a oposição nas eleições presidenciais do clube que acontecem neste domingo (24) e podem reeleger Leila Pereira.

Posicionamento

Na última quarta-feira (20), Ademir da Guia esteve em um evento da chapa de Savério Orlandi em uma das churrasqueiras do clube social e fez um discurso que chamou a atenção.

O Divino falava sobre o orgulho de ser o jogador que mais vestiu a camisa do clube na história (902 jogos) e uma mulher que estava na plateia disse: "A Leila nem sabia que você existia nessa época". Segundos depois, um homem completou: "a Leila nem sabia dessa marca".

O ídolo de 82 anos concordou e vestiu um boné e uma camiseta com o nome da chapa de Savério: "Palmeiras Minha Vida é Você". Leão, outro ídolo histórico do clube, também estava no evento.

O que motivou posicionamento do Divino

O UOL apurou que dois episódios deixaram Ademir da Guia magoado com a situação no Palmeiras: o primeiro foi o encerramento do camarote "Academia de Imortais", dedicado aos 11 jogadores da Primeira Academia, no Allianz Parque, no início do ano passado.

A decisão pelo fim do camarote dos ídolos não teve relação direta com o Palmeiras. Walter Torres, fundador da WTorre, prometeu o espaço vitalício aos ídolos em conversas informais, mas morreu em 2020 sem passar para um contrato. Os filhos ficaram com o camarote e decidiram vendê-lo.

Os ídolos tinham direito a dois ingressos cada um, mas hoje dependem de convites do clube ou da Real Arenas, braço da WTorre que administra o estádio.

O segundo episódio foi o fim do Jantar dos Veteranos, que acontecia ininterruptamente desde 1972, uma vez por ano, e reunia ex-jogadores de diferentes gerações que passaram no clube. O evento tinha uma grande aprovação dos ex-jogadores do clube e era uma chance de todos eles se reencontrarem. Mas sua última edição foi em 2019, antes da pandemia de covid-19.

Ideias da chapa de Savério também influenciam Divino. Uma das propostas é o resgate da memória do clube, com a construção de um memorial para exaltar os ídolos do passado e dar mais visibilidade a esses ex-atletas.

Atual gestão rebate

Membros da diretoria de Leila Pereira acreditam que Ademir da Guia sempre foi bem tratado e exaltado pelo clube. Nos últimos anos ele participou de eventos com sócios Avanti, inaugurações de lojas e escolas oficiais do Palmeiras, e já recebeu diversas homenagens.

Outros exemplos são: a presença em lançamentos de uniformes, convidado pelo clube para entrar com o troféu do Paulistão desse ano (e em 2022) e estrelou o clipe do título do Paulistão de 2022, quando o Alviverde realizou o sonho dele de ser cantor.

Há cerca de um mês, inclusive, ele foi convidado pelo Palmeiras a participar de uma homenagem a atletas que alcançaram marcas importantes, como Dudu, Gómez, Zé Rafael e Raphael Veiga.