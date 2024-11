Destaque da base, Gui Negão é relacionado pela comissão do Corinthians para jogo contra o Vasco

O atacante Gui Negão, de apenas 17 anos, é a novidade na lista de relacionados do Corinthians para o jogo contra o Vasco, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O garoto ganha oportunidade de compor o banco em meio aos desfalques de Memphis Depay (suspenso) e Yuri Alberto (lesionado).

Gui Negão transita entre as equipes sub-17 e sub-20 do Timão, e constantemente está no radar da comissão técnica do profissional, completando treinos no CT Joaquim Grava.

Essa é a terceira convocação do jovem atacante ao time de cima. Gui Negão já havia completado o banco de reservas no empate por 2 a 2 com o São Paulo, sob o comando de António Oliveira, e na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, já com Ramón Díaz. O garoto ainda busca fazer sua estreia.

Na atual temporada, o atleta participou de 42 jogos entre competições do sub-17 e sub-20, com 10 gols marcados e seis assistências no total. O jovem é considerado um dos principais ativos da base do clube.

A tendência é que o ataque titular do Corinthians contra o Vasco seja formado por Ángel Romero e Talles Magno. No banco, além de Gui Negão, Pedro Raul, Pedro Henrique e o também jovem Luiz Fernando devem ser as alternativas de Ramón e Emiliano Díaz.

O jogo entre Corinthians e Vasco será disputado neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é de extrema importância para ambas as equipes pensando em vaga na Copa Libertadores de 2025.

Veja números de Gui Negão em 2024:

Sub-17



15 jogos (14 como titular)



6 gols



4 assistências

Sub-20



27 jogos (22 como titular)



4 gols



2 assistências