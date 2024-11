Argentinos brilham em Alphaville: Comesana e Tirante decidem título neste domingo

Neste domingo, os argetinos Thiago Tirante, de 23 anos, e Francisco Comesana, de 24, lutarão por mais um título a partir das 11h (de Brasília). O piso sintético do Alphaville Tênis Clube, em Barueri (SP), viu dois representantes da nova geração do tênis da Argentina atinginrem a final do Torneio Internacional Masculino de Tênis - Ano VII. Este é um evento de nivel challenger 75, que encerra a temporada profissional masculina no Brasil.

Ex-número 1 juvenil do mundo, Tirante triunfou sobre o chileno Tomás Barríos em sets diretos, mas com parciais muito apertadas de 7/6 (7-4) e 7/5. Em seguida, Comesana tirou outro chileno, Matias Soto, em jogo também emocionante e no tiebreak do terceiro set. O argentino levou a melhor por 6/2, 6/7 (7-9) e 7/6 (7-1).

Comesana irá em busca do sétimo título de nível challenger da carreira e o terceiro desta temporada, depois de conquistar o 125 de Oeiras e o 75 de Buenos Aires.

Ele, atualmente, ocupa o 102º posto do ranking e já avançau para o 91º, o que garante vaga direta no Australian Open de 2025. Caso chegue ao título, deverá superar sua melhor marca individual, o 87º lugar, obtido em maio.

Tirante, por sua vez, já tem quatro troféus de challenger, incluindo o que conquistou no 125 do México neste ano, o que o levou ao 90º lugar do ranking, em abril. Ele entrou em Alphaville como 123º colocado, já recuperou seis posições e pode chegar a 112º em caso de título. Ao contrário de Comesana, que ergueu todos os troféus no saibro, Tirante venceu um challenger em 2023 sobre o piso duro mexicano.