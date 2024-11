São Paulo cria, mas imprecisão na frente do gol vira problema para Zubeldía

O técnico Luis Zubeldía vem tendo de lidar com um problema sério nesta reta final de temporada: a falta de precisão do São Paulo no ataque. O time tricolor até tem conseguido criar chances de perigo, mas tem sofrido para obter uma alta taxa de conversão em gol, o que tem comprometido seu desempenho na luta por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

O São Paulo é o sexto time que mais chances claras de gol criou no Campeonato Brasileiro (67), atrás somente de Botafogo (92), Palmeiras (90), Flamengo (86), Internacional (81) e Bahia (75), de acordo com o Sofascore.

O problema é que em alguns jogos recentes a equipe comandada por Luis Zubeldía não foi capaz de ser letal. Nem sempre o São Paulo terá uma boa performance, mas um ataque afiado pode garantir os três pontos quando coletivamente as coisas não vão bem.

"Estatisticamente somos um dos times que estão no topo em gols marcados e em expectativas de gol. Como falava antes do jogo, é algo que temos que melhorar em termos da condição final, conexão no último terço", avaliou o auxiliar técnico de Luis Zubeldía, Maxi Cuberas.

Na última quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo fugiu à regra. Não criou grandes chances de gol e só foi às redes graças a uma jogada individual de Lucas e sua insistência para acreditar no lance até o fim, quando nem mais o seu marcador achava que ele seria capaz de alcançar a bola. Não fosse isso, o tropeço tricolor em Bragança Paulista poderia ser ainda pior.

No próximo sábado, contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), o São Paulo voltará ao Morumbis e com Luis Zubeldía à beira do campo após cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. A missão do treinador nesta semana será afiar o ataque, até porque o Tricolor não pode mais se dar ao luxo de perder pontos preciosos na acirrada disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.