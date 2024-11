Ituano x Amazonas: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Nesta sexta-feira, o Ituano recebe o Amazonas, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva no Premiere.

Pontuação

Ituano: 37 pontos em 37 jogos, começou a rodada na 18ª posição.

Amazonas: 49 pontos em 37 jogos, começou a rodada na 12ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Ituano: três derrotas e duas vitórias.

Amazonas: três derrotas, uma vitória e um empate.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Gui Mariano, Luiz Gustavo e Guilherme Lazaroni; Miquéias, José Aldo e Yann Rolim; Vinícius Paiva, Salatiel e Thonny Anderson



Técnico: Chico Elias

Amazonas: Fabian Volpi; Tiago Cametá, Miranda, Alvariño e Fabiano; Xavier, Luís Felipe e Rafael Tavares; Cocote, Ênio e Sassá



Técnico: Rafael Lacerda

Arbitragem

Charly Wendy Straub Deretti será a árbitra da partida, com Bruno Muller e Karla Renata Cavalcanti de Santana como assistentes. Rodrigo Carvalhães de Miranda fica no comando do VAR.