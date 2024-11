Gaviões se posiciona contra possível impeachment de Augusto Melo e convoca torcida

O Conselho Deliberativo do Corinthians, liderado por Romeu Tuma Jr., marcou para a próxima quinta-feira (28) a votação a respeito de um possível impeachment do presidente Augusto Melo. Principal organizada do Timão, os Gaviões da Fiel divulgaram que são contra a ação, a qual se referiram como um "golpe" dentro do Parque São Jorge.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Alexandre Domênico, presidente dos Gaviões, questiona o conselho sobre as razões da votação e pediu para que os conselheiros votantes tenham seus nomes revelados.

"A gente se depara com esse pedido de impeachment nesse final de campeonato. Isso é muito grave. Outro ponto importante também: o inquérito (sobre a VaideBet) não está em investigação? Por que antecipar a conclusão do inquérito? Não estamos por A e nem por B, não estamos pelo Augusto Melo, estamos pelo Corinthians. Se for comprovado que algum dirigente ou o próprio presidente fez algo de errado, seremos os primeiros a pedir a cabeça dele. Porém, nesse momento, isso não é importante. Por que que a votação é secreta? Faz uma votação aberta, para que a gente consiga saber o que você, conselheiro, sabe que a nação corintiana não sabe", disse Alexandre, o "Alê".

Em outro trecho do vídeo, um integrante dos Gaviões pede para que a torcida corintiana compareça no Parque São Jorge no dia da votação, para fazer pressão contra o possível impeachment de Augusto.

"Fica aqui o pedido dos Gaviões para que todos os corintianos estejam lá no Parque São Jorge na próxima quinta-feira. Enquanto não sair novas informações, somos contra o golpe. Quero pedir isso a todas as subsedes, todos os torcedores comuns, precisaremos de todos vocês", disse o membro da torcida.

A Pavilhão Nove, outra organizada do Corinthians, também se posicionou contra o impeachment de Augusto Melo.

De acordo com Romeu Tuma Júnior, o conselho listou "diligências policiais estaduais e federais de teor gravíssimo" por parte da gestão atual e que deu andamento no processo "pela questão de tranquilidade da gestão e por obrigação estatuária e legal".

Em meio a política interna conturbada, o Corinthians está numa sequência de cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, encaminhando de vez sua permanência na primeira divisão e assegurando uma luta por vaga na próxima Copa Libertadores. O Timão é o nono colocado, com 44 pontos em 34 jogos.