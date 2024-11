Chances no BR: Palmeiras cola no Botafogo, e Corinthians troca Z4 por G7

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras colou no Botafogo após os resultados da última quarta-feira (20) e agora tem 41,1% de chance de conquistar o título do Brasileirão. Do outro lado, o Corinthians está cada vez mais próximo de "zerar" o risco de rebaixamento e mira uma vaga na Copa Libertadores de 2025. O levantamento é feito pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Briga pelo título

O Botafogo segue líder, com 53% de chance de ser campeão. O time empatou sem gols com o Atlético-MG e viu a distância para o Palmeiras cair para dois pontos.

Já o Alviverde venceu o Bahia e superou os 40% de possibilidade de conquistar o tricampeonato consecutivo. O Palmeiras fez 2 a 1 fora de casa para seguir na sombra dos cariocas.

Fortaleza (5,4%), Flamengo (0,3%), Internacional (0,2%) e São Paulo (0,004%) também possuem chances. Inter e Fortaleza ainda jogam pela 34ª rodada, contra Vasco e Fluminense, respectivamente.

Veja os times com chance de ser campeão brasileiro:

Botafogo - 53% Palmeiras - 41,1% Fortaleza - 5,4% Flamengo 0,30% Internacional 0,20% São Paulo 0,004%

*levantamento da UFMG

Libertadores e risco de rebaixamento

O Corinthians venceu o Cruzeiro e agora só tem 0,018% de risco de rebaixamento. O Alvinegro saltou para a nona colocação do Brasileirão, com 44 pontos.

Além disso, os comandados de Ramón Díaz chegaram a 16,7% de chance de se classificar para a Copa Libertadores. O levantamento considera um G7. O número de vagas pode aumentar caso Cruzeiro conquiste a Sul-Americana e o Botafogo leve a Libertadores.

O Atlético-GO já está matematicamente rebaixado, e o Fluminense tem 24,5% de chance. Grêmio, Atlético-MG e Vasco também aparecerem entre os times com risco de rebaixamento.

Veja os times com chance de rebaixamento:

Atlético-GO - 100% Cuiabá - 99,83% Criciúma - 61,0% Red Bull Bragantino - 52,1% Juventude - 42% Fluminense - 24,5% Athletico - 10,4% Grêmio - 6,4% Vitória - 3,3% Atlético-MG - 0,49% Vasco - 0,045% Corinthians - 0,018%

*levantamento da UFMG

Veja os times com chance de ir para a Libertadores:

Botafogo - 100% Flamengo - 100% Fortaleza - 100% Internacional - 100% Palmeiras - 100% São Paulo - 100% Bahia - 36,3% Cruzeiro - 29,3% Corinthians - 16,7% Vasco - 12,4% Atlético-MG - 2,8% Vitória - 0,88% Grêmio - 0,78% Athletico - 0,62% Fluminense - 0,22% Juventude - 0,005% Criciúma - 0,001% Red Bull Bragantino - 0,001%

*levantamento da UFMG (que considera sete vagas para a Libertadores)