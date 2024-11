Quando Neymar volta para a seleção brasileira? Veja o que pensa Dorival

Dorival Júnior não esconde a sua ansiedade para poder contar com Neymar na seleção brasileira. O treinador, contudo, está adotando uma cautela com o atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e não quer queimar etapas.

Na última terça-feira (19), após o empate de 1 a 1 do Brasil com o Uruguai, o treinador comentou sobre a situação do jogador de 32 anos, que se recupera de lesão muscular.

"Eu nunca escondi a admiração, o respeito e o carinho que eu tenho por ele. Todos sabem as condições e o potencial que ele possui. A expectativa pelo retorno dele é muito grande. Eu gostaria que ele voltasse também. Eu espero que isso venha a acontecer em março ou na convocação seguinte, não sei, vai depender da sua total recuperação, que é tudo que nós queremos. Eu não tenho dúvidas que, com o Neymar, o rendimento da seleção brasileira será ainda melhor. Nós já estamos começando, se Deus quiser, a buscar uma condição em que ele possa chegar e complementar todo esse processo", disse.

Neymar ficou pouco mais de um ano parado devido a uma grave lesão no joelho que ele sofreu justamente em uma partida da Seleção contra o Uruguai, no primeiro turno das Eliminatórias. O atacante voltou poucos dias antes da convocação de Dorival para esta data Fifa de novembro.

Muitos pediram pelo retorno do camisa 10. O atleta, porém, acabou sentindo uma contusão muscular logo em seu segundo jogo pelo Al-Hilal e ficou de fora da lista.

"Eu acho que lá atrás seria muito cedo, imaginando uma volta. Por tudo que acabou acontecendo na primeira partida em que ele participou, eu acredito que tenha mostrado que nós estávamos monitorando com segurança as suas situações e tivemos uma atitude correta. Que ele resgate a sua melhor condição dentro do seu clube para que depois, sim, ser um jogador muito importante aqui dentro. Ele é fundamental, eu não tenho dúvidas que o crescimento continuará acontecendo com ele na nossa equipe", finalizou Dorival.

A seleção volta a campo apenas em 2025. A próxima data Fifa será em março, quando o Brasil enfrentará Colômbia, em casa, e Argentina, fora, pelas Eliminatórias.