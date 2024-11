Memphis não veio 'roubar' o Corinthians e virou exemplo, diz Samir

O comportamento de Memphis Depay se tornou um exemplo dentro do Corinthians, afirmou Samir Carvalho no UOL News desta quarta (20).

O holandês voltou a ser destaque do Corinthians na 34ª rodada do Brasileirão, marcando um dos gols da vitória sobre o Cruzeiro.

A frase que ouço muito é que ele [o Memphis] não veio 'roubar' o clube. É um termo que se usa em relação a jogadores que vem da Europa e só querem encerrar a carreira ou curtir a noitada no Brasil. Não é o caso do Memphis. Ele curte a vida na quebrada, mas é totalmente responsável. [...] É um cara que serviu de exemplo.

Samir Carvalho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.