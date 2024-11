Goleira do Palmeiras: 'Segunda vez que elimino o Corinthians nos pênaltis'

Do UOL, em Campinas

Aconteceu de novo. Kate Tapia diante do Corinthians em uma disputa de pênaltis? Melhor para a goleira, que hoje está no Palmeiras e foi o destaque na decisão do Paulistão Feminino 2024.

"Segunda vez que elimino os Corinthians nos pênaltis", comemorou ela, ainda no gramado.

A primeira vez foi quando ela ainda defendia do América de Cali, da Colômbia, na semifinal da Libertadores Feminina 2020, disputada em 2021.

Naquele encontro contra as corintianas, Tapia tinha defendido duas cobranças. Agora, elevou o nível e pegou três, assegurando o Estadual para as palestrinas. Virou tradição?

"Mais ou menos... Somos campeãs, o que é o mais importante, aproveitar o momento, creio que todas mereciam", disse ela.

A goleira colombiana teve uma temporada difícil por causa das lesões. Mas apareceu em um momento fundamental.

O Palmeiras foi tricampeão paulista e ficou a um título estadual de igualar o Corinthians.